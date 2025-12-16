El Gobierno mantendrá los programas de inversión que iba a financiar con los créditos europeos a los que ha renunciado

El Gobierno mantiene la "previsión de inversión y los instrumentos que se están impulsando" para financiarla pese a su reciente decisión de renunciar a la mayoría de los créditos europeos del programa Next Generation con que se iba a dotar de recursos a dichos programas. "Hay continuidad en los instrumentos que tienen mayor acogida, se van a mantener y se van a financiar con fondos de emisiones de deuda española frente a los de la Comisión Europea", ha confirmado este martes la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe.

La alta funcionaria del Ministerio de Economía, así, ha apuntado que se mantendrá el Fondo de Resiliencia Autonómica, gestionado a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y dotado con hasta 20.000 millones de euros para que las comunidades puedan financiar proyectos de inversión sostenible. Los recursos vendrán de emisiones de deuda española o de créditos europeos (España ya ha recibido 15.935 millones y aspira a lograr otros 6.500 millones el año que viene, aunque haya renunciado a los 60.000 millones adicionales que le correspondían).

Aunque no ha entrado en detalles, la medida también parece aplicar a buena parte del resto de programas previstos, o al menos a los de "mayor acogida". Entre otros, el Gobierno planteó en 2023 instrumentos como la Línea ICO-Verde (22.000 millones para créditos a hogares y empresas privadas y públicas para inversiones verdes), la Línea ICO Empresas y Emprendedores (8.150 millones para financiar inversiones empresariales en condiciones favorables), el Next-Tech (4.000 millones para facilitar el crecimiento de 'startups' tecnológicas), el plan 'Spain AVS Hub' (1.500 millones para el sector audiovisual y de videojuegos) y un fondo de 4.000 millones para aumentar el parque de vivienda social y de alquiler asequible.

Red de seguridad

Conthe ha argumentado que el Gobierno dio prioridad en su plan de recuperación a los 79.800 millones de transferencias no reembolsables para poder trasladarlos en forma de subvenciones a los beneficiarios. Los 83.200 millones en créditos, ha continuado, los dejó para una segunda etapa y los concibió como una "red de seguridad" para, una vez agotada las subvenciones, ver si "tenían interés" acceder a los mismos. "La evolución de la economía española y de la prima de riesgo nos ha llevado a que, unos años más tarde, la ventaja financiera que suponían los préstamos de la comisión se ha reducido de forma muy significativa", ha defendido.

Así, ha apuntado que España ya se financia más barato que la Comisión Europea en ciertos plazos. También ha destacado que el coste de la deuda española se conoce desde el momento de emisión, mientras que Bruselas traslada a los países el coste medio de su cartera de deuda total, que va variando con el tiempo y puede incrementarse en la medida en que el Ejecutivo comunitario aumenta sus emisiones. "Es una decisión muy acertada desde el punto de vista financiero", ha concluido.

Estrategia 2026

Conthe, asimismo, ha presentado la estrategia de financiación del Tesoro para 2026. El Gobierno prevé necesitar el próximo año la misma financiación externa nueva que en el ejercicio actual. El Tesoro calculaba que precisaría emitir 60.000 millones de euros netos en 2025, 5.000 millones más que en 2024 para dotarse de "flexibilidad" para reconstruir las zonas afectadas por la dana, pero finalmente serán 55.000 millones, la misma cantidad que estima para 2026. Las emisiones brutas (no solo las nuevas, sino también las que renuevan la deuda que va venciendo) sí que aumentarán por el incremento de las amortizaciones a refinanciar: de los 274.017 millones de 2025 a los 285.677 millones.

La secretaria general ha destacado que este año se logró aumentar la vida media de la deuda en vigor de 7,85 a 7,87 años, con lo que cada ejercicio solo hay que refinanciar el 13% del total, lo que amortigua el efecto de los cambios en los tipos de referencia. El coste de emisión ha bajado este año del 3,16% al 2,70% por los recortes del Banco Central Europeo (BCE) y la reducción de la prima de riesgo, mientras que el de la deuda viva subió del 2,21% al 2,31% por el vencimiento de deuda más barata de hace unos años. El Tesoro prevé que ambos tipos vayan convergiendo a medio plazo y que la prima siga bajando.