Sara Hernández del Olmo (Ministerio de Transportes): "El Gobierno ha invertido 1.780 millones de euros en Extremadura en trenes y carreteras"

El Ministerio de Transportes ha invertido desde 2018 alrededor de 1.780 millones de euros en Extremadura, principalmente en trenes y carreteras. Así lo ha defendido Sara Hernández del Olmo, secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, durante la clausura del Foro Impulsa, organizado este martes en Badajoz por Prensa Ibérica, que aseguró que el esfuerzo presupuestario del Gobierno se ha duplicado en los últimos años en la región.

"Si comparamos las cifras de inversión de 2024 con las de 2017 encontramos que ha pasado de 143 a 311 millones de euros. Se han más que duplicado los recursos en siete años. Este esfuerzo se ha concentrado en dos áreas, el ferrocarril y carreteras, donde hemos invertido más de 1.420 millones hasta la fecha, frente a los 325 millones en carreteras", desarrollo Hernández del Olmo, que matizó que las licitaciones han superado los 300 millones de euros anuales, frente a los 21 millones del ejercicio 2017, el último en el que gobernada el Partido Popular.

A criterio de la secretaria general de Movilidad, las cifras mencionadas "reflejan un cambio sin precedentes" en la atención estatal a la región, que considera que "no se había visto en las anteriores dos décadas". A pesar de todo, Hernández del Olmo matizó que "no pueden ser solo un número", sino "un propósito para avanzar en la movilidad del territorio y garantizar la cohesión territorial y social". "Todo este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno con Extremadura y sus ciudadanos. Inversiones históricas, modernización de infraestructuras, mayor seguridad ferroviaria y la mejora de servicios genera oportunidades para fidelizar el tejido empresarial y el talento al territorio y fomentan el desarrollo de la región en su conjunto. Extremadura ha dejado de ser periférica a ser estratégica. El sureste ibérico se ha convertido en un corredor logístico y cultural y un espacio de cooperación hispanolusa para liderar el crecimiento europeo", añadió la secretaria general.

Avances en la alta velocidad

Sobre los avances de los últimos años en alta velocidad, la secretaria general de Movilidad Sostenible recordó todos los hitos alcanzados desde julio de 2022, cuando se puso en servicio el tramo entre Plasencia y Badajoz tras una inversión de 1.700 millones de euros y la construcción de 150 nuevos kilómetros de línea. "Este hito permitió ofrecer nuevos trenes, servicios más fiables y reducciones del tiempo que acercaron a las ciudades extremeñas y las conectaron mejor con Madrid", agregó al término del Foro Impulsa. Sara Hernández del Olmo reiteró el compromiso del Ejecutivo con "seguir mejorando los tiempos de viaje, de mejorar la seguridad y garantizar las mismas oportunidades". "En diciembre de 2023, los trenes comenzaron a circular con tracción eléctrica entre Badajoz y Cáceres y poco después en todo el tramo hasta Plasencia.

En marzo de este año culminamos el bypass de Mérida, permitiendo la conexión directa entre Cáceres y Badajoz, hito que otorga más funcionalidad a la línea. En 2018, este viaje se realizaba con una puntualidad 42% y en un tren diario por sentido. Ahora la realidad es muy distinta", añadió. Sobre la conexión entre Badajoz y Cáceres, la representante del antiguo Ministerio de Fomento defendió que Renfe "ha dado un salto histórico", conectando ambas urbes en "apenas 46 minutos", tiempo que sitúa al tren por delante de la carretera.

Adicionalmente, explicó que Mérida dispone de doce frecuencias en trenes Alvia, más de 3.000 plazas de larga distancia, para conectar con Madrid en tres horas 45 minutos. Por último, en este sentido, Hernández del Olmo se comprometió a "seguir mejorando y en el resto de los tramos hasta la capital". Precisamente, concluyó que la conexión por alta velocidad entre Madrid y Lisboa es "un compromiso con los ciudadanos y con Europa como parte del Corredor Atlántico con una longitud de 437 kilómetros y una inversión de 3.800 millones que el Gobierno está impulsando como no se había hecho antes".