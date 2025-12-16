El sector del porcino recibe con alivio la subida de aranceles anunciada por China: "Podría haber sido mucho peor"

Un año y medio llevaban esperando los productores de porcino y la industria cárnica española el veredicto de las autoridades chinas. Finalmente, este martes se ha sabido que habrá subida de aranceles a las exportaciones del sector, pero que el golpe será muy inferior a lo que se temía. La comunicación del Ministerio de Comercio de la República Popular China de situar las tasas definitivas en el 9,8% ha sido recibida incluso con alivio. Las nuevas condiciones se harán efectivas a partir de este miércoles y tendrán vigor durante los próximos cinco años, y prevén que la oscense Litera Meat, vea reducida la tarifa al 4,98%, por haber colaborado de manera proactiva en la investigación iniciada por Pekín.

La Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, esto es la patronal que agrupa al sector bajo el nombre de Interporc, ha destacado que "esta reducción, especialmente significativa para las empresas españolas, es resultado de la intensa cooperación técnica y diplomática mantenida con las autoridades chinas". Los afectados admiten, además, que visto el planteamiento que inicialmente mantuvo China, que había llegado a hablar de gravámenes del 62%, el sector se temía que las tasas fueran mucho más altas. "Podría haber sido peor", confiesa un operador a este diario.

Las negociaciones han incluido a las más altas esferas, como es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero también a todas las empresas que venden al gigante asiático más un millón de toneladas de producto al año.

Para Interporc, "estas reducciones ponen de manifiesto la confianza de China en la calidad, la seguridad alimentaria y la profesionalidad del porcino europeo" y, añade, "en la capacidad de respuesta y transparencia de las empresas y de la interprofesional española, cuya aportación ha sido clave durante todo el proceso".

En plena crisis por la peste porcina

"Es una muestra de que las cosas se están haciendo bien, y eso incluye también la gestión del actual brote de peste porcina africana", ha agregado el conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, que ha destacado que, pese a que este martes se han confirmado 10 nuevos casos positivos de la enfermedad, "todos los ejemplares de jabalís afectados se encuentran dentro de un mismo perímetro, lo que significa que, 17 días después de su primera declaración, el virus está contenido en el radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial".

Interporc ha subrayado, asimismo, la unidad que ha mantenido el sector porcino europeo ante la crisis arancelaria con China, ya que "no solo ha defendido eficazmente sus intereses comerciales, sino que ha fortalecido su relación con un socio global clave".