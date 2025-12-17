Portugal mejora el pago a las eléctricas por sus redes mientras en España las compañías esperan el veredicto final

Portugal mejora el pago a las compañías eléctricas por sus redes para el próximo periodo regulatorio, a la espera de conocer la propuesta definitiva en España. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) planteó una tasa del 6,58%, que sentó como un jarro de agua fría a las empresas y sobre la que se tiene que pronunciar el Consejo de Estado de forma inminente. Una vez lo haga, la CNMC debe aprobar la propuesta definitiva antes de que acabe el año, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.

El organismo que dirige Carmen Calvo debe realizar una evaluación jurídica sobre el contenido planteado por Competencia y sobre el que dos consejeros de la CNMC (María Jesús Martín y Josep María Salas) mostraron sus discrepancias con sendos votos particulares alineados con la opinión de las eléctricas, según fuentes conocedoras de estos votos, que el regulador no ha hecho públicos. Entre otras cuestiones, estos consejeros afirman que la tasa planteada no es suficiente para hacer frente a los fuertes niveles de inversión requeridos para la transición energética y, además, discrimina a la actividad de distribución eléctrica con respecto a la de transporte de electricidad.

El regulador de electricidad portugués ERSE ha anunciado una tasa del 6,70% para el periodo regulatorio 2026-2029, frente al 6,33% propuesto en octubre y muy por encima del 4,90% vigente. En el caso español, la CNMC anunció una tasa del 6,58%, por encima del 6,46% planteado en verano y casi un punto más que el 5,58% vigente. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para el sector, que afirma que la tasa portuguesa equivaldría a cerca del 7,4% en el caso de España.

El sector afirma que de no producirse ajustes, España corre el riesgo de situarse en una posición "comparativamente menos atractiva para la inversión, incluso frente a países de su entorno más próximo": "En un momento en el que las redes eléctricas son un elemento habilitador crítico de la transición energética, la electrificación y la integración de renovables, un marco retributivo insuficiente puede traducirse en retrasos estructurales en el desarrollo de infraestructuras clave".