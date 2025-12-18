CaixaBank sustituye a Jaume Masana por Jordi Mondéjar como director de negocio

Cambio de relevancia en el comité de dirección de CaixaBank. El consejo de administración del banco ha aprobado este jueves la sustitución de Jaume Masana como director general de negocio de la entidad por Jordi Mondéjar, hasta ahora director general de riesgos. Como responsable de toda la red comercial de oficinas, banca particulares, banca empresas y banca privada, el director de negocio es en la práctica el número tres de la entidad, por detrás del presidente no ejecutivo, Tomás Muniesa, y el consejero delegado y primer ejecutivo, Gonzalo Gortázar.

Masana pasará a ser director general de SegurCaixa Adeslas en sustitución de Javier Murillo. El directivo se incorporó a CaixaBank en 2013, tras desarrollar su carrera anteriormente en Catalunya Caixa (2010-2013), Caixa Catalunya (2008-2010) y Caixa Manresa (1996-2008). El cese en enero de 2023 de Juan Antonio Alcaraz, que no tenía buena sintonía con Gortázar, le permitió acceder a la primera línea desde el cargo que ocupaba entonces, director de la territorial de Catalunya.

Mondéjar, por su parte, se incorporó a La Caixa en 2000 y fue director ejecutivo de intervención, control de gestión y capital antes de acceder al comité de dirección del banco en 2014. Desde 2016 era director de riesgos, siendo el máximo responsable de la coordinación de la gestión, seguimiento y control de los riesgos de la entidad.