Indra y GMV se alían para impulsar los programas de modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas

Indra y GMV han sellado un acuerdo para impulsar de manera conjunta el desarrollo de sistemas y servicios avanzados destinados a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar la soberanía nacional y la competitividad de la industria española en los mercados europeo y global.

El Memorando de Entendimiento (MoU) fue suscrito este miércoles por Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, y José Vicente de los Mozos, consejero delegado de la compañía, junto a Jesús B. Serrano, consejero delegado de GMV, y Manuel Pérez Cortés, director general de Defensa y Seguridad de GMV. La firma tuvo lugar durante la visita de representantes de Indra a las instalaciones de GMV en Tres Cantos (Madrid).

Ambas empresas han identificado diversas áreas de colaboración en las que podrán complementar tecnologías y capacidades para responder a las necesidades de las Fuerzas Armadas en los Programas Especiales de Modernización que están en marcha. Entre los ámbitos con mayor potencial destacan los vehículos no tripulados, el mando y control, la guerra electrónica, la ciberdefensa y las comunicaciones avanzadas, donde se prevén sinergias orientadas a acelerar la ejecución de proyectos y la llegada al mercado de soluciones punteras.

“Estamos estrechando la colaboración y potenciando todo el ecosistema de la innovación español para responder a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas y asumir un papel de liderazgo en los grandes programas que se están poniendo en marcha en Europa. En ese sentido, GMV es una pieza clave del sector”, subrayó Ángel Escribano.

Por su parte, Manuel Pérez Cortés señaló que este paso “permite trabajar de forma cada vez más cohesionada y entregar sistemas más interoperables, eficaces y avanzados a nuestras Fuerzas Armadas”, en un contexto marcado por programas “de creciente complejidad” que exigen combinar capacidades, tecnologías y especialización con mayor eficiencia.

Además de los proyectos concretos que se definan a partir del acuerdo, Indra y GMV estudiarán otras posibles líneas de cooperación, alineadas con las capacidades de diseño, ingeniería y producción de ambas compañías, tanto en el ámbito nacional como internacional. En aquellos Programas Especiales de Modernización (PEM) en los que la aportación de GMV sea determinante, las partes establecerán paquetes de trabajo cerrados que reflejen su responsabilidad y el papel de la compañía como socio clave.