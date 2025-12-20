La CNMC busca una solución a las objeciones del Consejo de Estado al modelo retributivo de las redes eléctricas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se reunirá el próximo lunes, 22 de diciembre, para tratar de buscar una solución de urgencia a las objeciones que ha presentado el Consejo de Estado a la circular sobre el nuevo modelo de retribución de la distribución de las redes eléctricas. Según este órgano, la iniciativa, que debe estar aprobada antes del 1 de enero y establecen cómo se pagará a las empresas desde 2026 a 2031 por la inversión y operación de las redes de distribución de energía y su adaptación a la transición energética, choca con la Ley del Sector Eléctrico y es necesario realizar modificaciones sustanciales.

Esta semana, la CNMC recibió los informes del Consejo de Estado en los que validaban la circular sobre la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes, pero tumbaban el nuevo modelo de retribución de la distribución al considerar problemático introducir límites a las inversiones susceptibles de ser retribuidas y en que no se puede someter a riesgo una actividad regulada y esencial como la distribución. Ambas cuestiones, apuntaba el Consejo de Estado, podrían contravenir la Ley del Sector Eléctrico.

Así, a escasos diez días de que termine el año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe encontrar una solución rápida para salvar estas reticencias. Uno de los caminos pasa por realizar modificaciones en la circular ya aprobada, aunque esto supondría cambios sustanciales en el texto y abriría la puerta a que las eléctricas pudiesen denunciar que estas enmiendas no han sido sometidos al trámite de audiencia pública.

La otra vía que se plantea tampoco permite una resolución rápida, ya que sería impulsar una nueva circular y que esta pasara por todos los trámites. Sin embargo, el actual texto salió a consulta a principios de julio, lo que da una muestra de la lentitud del proceso, algo que no se podría realizar en los díez días restantes de 2025. Así, el escenario alternativo es la prórroga del marco actual, algo que extendería durante años las condiciones vigentes de retribución y complicaría la señal regulatoria para nuevas inversiones en redes en plena transición energética.

La petición empresarial

Ante esta situación, la Asociación para la Transición Energética (ATE) ha pedido a la CNMC que modifique sustancialmente su circular y ha mostrado su preocupación por la situación que cree que se está produciendo en la regulación de las inversiones en redes eléctricas en España. Para ello piden que en la reunión de este lunes den marcha atrás en su proyecto de circular, dado que no existe tiempo material suficiente para hacer una nueva circular.

En este sentido, reclaman que se prorrogue el actual método de retribución por costes auditados, que, según afirma, "ha funcionado hasta la fecha", y que en los próximos meses se pueda alumbrar una nueva propuesta de circular ajustada a las recomendaciones del Consejo de Estado, al marco de la política energética que impulsa el Ministerio en materia de redes y a la generación de incentivos positivos para acometer las inversiones, tanto actuales como anticipatorias, que cree que la economía española necesita.

Si, finalmente, la CNMC encuentra la fórmula para aprobar la nueva circular, sus principales implicaciones serían un cambio en el "precio regulado" al que se pagan las redes y, con ello, los incentivos de inversión de las compañías. De esta forma, en función de cómo quede el diseño, podría aumentar o reducir la rentabilidad esperada de ampliar y modernizar la red, algo clave para integrar renovables, electrificación y nueva demanda.