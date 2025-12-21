Pedro Hernández cierra definitivamente su etapa en Zschimmer & Schwarz tras más de 20 años

Tras más de dos décadas ligado a Zschimmer & Schwarz España, Pedro Hernández ha cerrado definitivamente su etapa en la compañía de Vila-real. El directivo, que tras dejar la dirección general había continuado colaborando como consultor externo, se desvincula ahora por completo de la firma, poniendo punto final a una trayectoria que ha marcado de forma decisiva la evolución y consolidación de la empresa en la provincia de Castellón y en los mercados internacionales.

Hernández lideró durante años un proyecto empresarial que situó a Zschimmer & Schwarz España como referente del sector químico, con hitos destacados como el Premio a la Exportación, los Alfa de Oro o el reconocimiento como Empresa del Año del Periódico Mediterráneo. Su salida se enmarca en el proceso de reorganización emprendido por el grupo, que el pasado octubre nombró a Daniel Sardina como nuevo director general, reforzando la apuesta por el talento interno y la gestión local.

Con este paso, Pedro Hernández se centra ahora en nuevos retos profesionales y personales. Además de su actividad empresarial, mantiene una vinculación activa con el deporte, ya que forma parte de la directiva del Nou Bàsquet Femení, proyecto en el que impulsa el crecimiento del baloncesto femenino y la formación deportiva desde una vertiente social y de gestión.

La desvinculación definitiva de Hernández cierra una etapa clave en la historia reciente de Zschimmer & Schwarz España y abre un nuevo escenario tanto para la compañía como para el propio directivo, cuya experiencia y liderazgo han dejado una huella reconocida en el tejido empresarial de la provincia.