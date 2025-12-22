La nueva medida de la Seguridad Social para que la pensión de quienes hayan trabajado menos de 25 años no se vea perjudicada: sumar años de cotización
Se trata de una medida incluida en la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en el artículo 209.1.b
Benito Domínguez
Si has trabajado menos de 25 años y crees que podría afectar a la cuantía de tu pensión, esto te interesa. Y es que la Seguridad Social sumará años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada.
Esto se denomina integración de lagunas y lo que hace es cubrir los meses en los que no existió la obligación de cotizar dentro del periodo de cálculo de la pensión. Se trata de una medida incluida en la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en el artículo 209.1.b. Y ten en cuenta que esta medida es para proteger la cuantía de la pensión, no para sumar años para alcanzar el mínimo exigido para jubilarse.
La cuantía de la pensión se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 25 años y dividiendo el resultado entre 350. Las bases de los dos años más cercanos a la jubilación se toman por su valor nominal, mientras que el resto se actualizan según la inflación para conocer su valor real. Por eso, si dejaste de trabajar en algún momento durante esos 25 años, se puede reducir la base reguladora media, con lo que la cuantía de la pensión se verá afectada.
Qué trabajadores tienen derecho
Eso sí, no todos los trabajadores tienen derecho a esta integración de lagunas. Los autónomos, por ejemplo, está excluidos. Aunque hay una excepción, la ley contempla la integración de las lagunas de cotización durante los seis meses posteriores al cese de actividad. Tampoco pueden los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena; y los empleados del hogar, durante el periodo transitorio hasta 2023, en el cálculo de sus pensiones de incapacidad permanente y jubilación.
¿Qué efecto tienen las lagunas de cotización en la pensión?
Las lagunas de cotización se usan para calcular la pensión por lo que si tenemos estos espacios de tiempo en nuestras cotizaciones pueden reducir la base reguladora (el promedio de las cotizaciones) y con ello la pensión futura.
¿Cómo puede un trabajador verificar si tiene derecho a la integración de lagunas?
Para saber cuándo nos podremos jubilar y la cuantía de la pensión que nos corresponderá, la Seguridad Social tiene un simulador de pensión totalmente gratuito y al que se puede acceder a través de este enlace. En primer lugar lo que habrá que hacer es identificarse a través de Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil, SMS o DNIe o certificado y a partir de ahí se ofrecerá toda la información necesaria para simular la pensión.
Para saber si hay lagunas de cotización lo mejor es revisar este informe y ponerse en contacto con la Seguridad Social si se tiene alguna duda sobre estos periodos.
