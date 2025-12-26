La Agencia Tributaria desmonta una 'macrotrama' de fraude de 300 millones en el IVA de hidrocarburos

La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, ha desmantelado una red de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, que tenía implantación en todo el territorio nacional a través de una red compuesta de 38 sociedades. En total, el importe de lo defraudado por la trama asciende a una cifra superior a 300 millones de euros en 2024.

Tal y como ha informado el organismo en un comunicado, en los registros efectuados por las autoridades se ha incautado dinero, relojes de lujo y activos financieros, y se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, coches e inmuebles de lujo. "Además, en una vivienda se localizó una fábrica clandestina de armas de fuego y munición de guerra. A los ocho detenidos y a los investigados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y, a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas", detalla la Agencia Tributaria.

Tal y como recoge 'Europa Press', en el marco de la operación, denominada 'Pamplinas Stars', y que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal.

Hasta tres operadoras fraudulentas

Los registros de la investigación se remontan a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comenzó a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos (Redef) ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.

Tras haber dado de baja a la primera operadora fraudulenta del sistema Redef, la trama siguió operando a través de una segunda operadora, que llegó a defraudar 123 millones de euros antes de ser también dada de baja. A mediados de diciembre de 2024 arrancó la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta la Agencia también dio de baja esta operadora del Redef.

Tras dichas pesquisas, la Agencia Tributaria destapó una "vasta y compleja" estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para defraudar el IVA repercutido y no ingresado a las arcas públicas y para trasladar al extranjero dichos fondos, tratando de impedir su trazabilidad.