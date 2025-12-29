Telefónica impulsa la conexión 5G en Castellón

La extensión de las redes de nueva generación se ha convertido en un factor decisivo para el desarrollo. Castellón se sitúa entre las provincias con mayor accesibilidad 5G de España, con una conectividad que alcanza ya al 96,6% de la población y está presente en 114 municipios. El despliegue de la red de Telefónica hace posible la extensión de esta conectividad móvil de alta capacidad, prácticamente, por todo el territorio provincial, desde los principales núcleos de población del litoral hasta los municipios más rurales del interior.

Su implantación permite a ciudadanos y empresas disponer de una red móvil estable y de altas prestaciones con la que comunicarse, trabajar o acceder a cualquier contenido digital. Esto consolida al 5G como una infraestructura clave para el desarrollo económico, la reducción de la brecha digital y la mejora de la calidad de vida en el territorio.

“El despliegue del 5G en la provincia de Castellón refuerza el compromiso con un territorio diverso y facilita el acceso a servicios digitales avanzados para el conjunto de la ciudadanía”, señala José Manuel Plaza, director autonómico de Telefónica en la Comunitat Valenciana.

Alcance nacional

El avance de la red en Castellón se enmarca en el despliegue que Telefónica ha llevado a cabo en toda España, donde la cobertura 5G alcanza cerca de 5.700 municipios y supera el 94% de la población. La red combina el uso de las bandas de 3.500 MHz, orientadas a ofrecer mayores velocidades y capacidad, y de 700 MHz, que mejoran el alcance y la cobertura en zonas interiores y de menor densidad de población.

De forma paralela, Castellón cuenta con una instalación de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) que alcanza al 94,5% del territorio. La combinación de ambas, fibra y 5G, permite alcanzar altas velocidades, reduce la latencia y aporta una mayor fiabilidad. Así, se logran descargas rápidas, transmisión de contenidos en alta calidad, videollamadas sin interrupciones y un soporte adecuado para actividades profesionales, empresariales y de la administración pública.

Por todo esto, la red móvil de Telefónica ha sido reconocida por la firma independiente Ookla, especializada en la medición de la calidad de las telecomunicaciones. Su Speedtest Connectivity Report, que recoge y analiza millones de pruebas realizadas por usuarios para ofrecer una vista amplia del rendimiento de las redes móviles y fijas en condiciones reales de uso, certifica a Movistar como la mejor red móvil y la mejor red 5G de España durante el primer semestre de este 2025, atendiendo a criterios de velocidad, fiabilidad y cobertura.

Impulsando el futuro

Telefónica, además, está incorporado el 5G Stand Alone (5G SA), que funciona de manera independiente de las redes 4G, por lo que resulta más rápido y estable. Esta tecnología abre la puerta a servicios avanzados como el network slicing, que permite crear “carriles exclusivos” de comunicación para sectores que requieren de la máxima inmediatez, como los servicios de emergencia o las cadenas de producción industrial; o el edge computing, que acerca el procesamiento de datos al lugar donde se generan para reducir el tiempo de respuesta. Estas capacidades, aunque no están pensadas para el uso doméstico, son clave para el desarrollo de proyectos vinculados, por ejemplo, a la industria 4.0, la movilidad inteligente, la agricultura conectada o la digitalización de los servicios públicos.

Con este despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones, Castellón refuerza su posición como un territorio con una conectividad avanzada y una base tecnológica sólida, preparada para aprovechar las oportunidades de la nueva era digital y para mejorar la competitividad y la calidad de vida en el conjunto de la provincia.