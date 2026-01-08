Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años

Así puedes pedir la nueva ayuda de la Seguridad Social de hasta 1.739 euros mensuales

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. / EP

Álex Pareja

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) gestionado por la Seguridad Social proporciona un apoyo económico que puede llegar hasta los 1.739 euros mensuales para todas las personas de entre 23 y 65 años en situación de vulnerabilidad. Estos son los requisitos necesarios para realizar la petición.

Requisitos para el Ingreso Mínimo Vital

Esta prestación, regulada por el Real Decreto-ley 20/2020, está diseñada para evitar la pobreza y la exclusión social en quienes viven solos o forman parte de una unidad de convivencia sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Para optar a ella, se debe probar vulnerabilidad económica evaluando patrimonio neto, activos no societarios, ingresos y rentas, además de residencia legal continua en España de al menos un año, con excepciones para menores en la unidad familiar, víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género.

La cuantía oscila desde los 651,81 euros hasta los 1.493,33 euros mensuales, dependiendo de la situación personal, y puede llegar a cifras más altas en casos específicos como unidades de convivencia amplias.

Personas individuales mayores de 23 años solas (no casadas ni en pareja de hecho, salvo procesos de separación), mujeres víctimas de violencia de género, o jóvenes de entre 18 y 22 años salidos de centros de protección en los últimos tres años o huérfanos absolutos, también califican.

Una unidad de convivencia se define por lazos como matrimonio, pareja de hecho (al menos 2 años formalizada y 5 de convivencia), parentesco hasta segundo grado o acogimientos familiares, siempre que exista desde hace seis meses.

El proceso de solicitud es accesible online a través de la web de la Seguridad Social, donde se verifica elegibilidad, se genera un borrador y se suben datos personales con fotos del DNI o NIE. La resolución llega en un plazo máximo de seis meses; sin respuesta, se entiende como denegación.

Para posibles beneficiarios, vale la pena revisar los requisitos con detalle y consultar la plataforma oficial, ya que factores como la composición familiar o el estado de vulnerabilidad marcan la diferencia en la aprobación y la cuantía. El IMV es una prestación estatal que trata de acabar con las situaciones más precarias.

