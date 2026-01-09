Buenas noticias para los pensionistas en 2026: El Gobierno confirma quién gana más dinero, cuánto suben y cuándo se cobran

El año 2026 ha arrancado con buenas noticias para millones de pensionistas en España. El Gobierno ha confirmado oficialmente la revalorización de las pensiones conforme al IPC, lo que se traducirá en una subida general del 2,7% para las pensiones contributivas desde el 1 de enero. La medida, recogida en el Real Decreto-ley 16/2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado, beneficiará a más de 9,4 millones de personas y afecta también a las pensiones del régimen de Clases Pasivas.

La subida se aplica de forma automática sobre la cuantía reconocida a 31 de diciembre de 2025 y garantiza, según el Ejecutivo, el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Cuánto suben las pensiones contributivas en 2026

Con el incremento del 2,7%, la pensión media de jubilación pasa de 1.511,5 euros mensuales a 1.552,3 euros, lo que supone unos 40,8 euros más al mes y alrededor de 572 euros adicionales al año en 14 pagas. En total, cerca de 6,6 millones de jubilados se beneficiarán directamente de esta revalorización.

La subida también se aplica a otras pensiones contributivas como las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones en favor de familiares, con incrementos proporcionales a sus cuantías actuales.

La pensión media de jubilación sube un 2,7% en 2026 y pasa de 1.511,5 a 1.552,3 euros al mes, lo que supone unos 572 euros más al año para más de 6,6 millones de jubilados

La pensión máxima del sistema público se sitúa en 2026 en 3.359,60 euros mensuales, lo que equivale a 47.034,40 euros anuales repartidos en 14 pagas, consolidando el proceso de destope progresivo vinculado a las bases máximas de cotización.

Las pensiones mínimas suben más que la media

Además del aumento general, las pensiones mínimas registran incrementos superiores. Según las estimaciones oficiales, las pensiones mínimas sin cargas familiares suben en torno a un 7%, mientras que aquellas con cónyuge a cargo o cargas familiares aumentan hasta un 11,4%.

En concreto, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo pasa de 1.127,6 euros mensuales en 2025 a 1.256,6 euros en 2026, lo que supone más de 1.500 euros adicionales al año. Para los jubilados de 65 años o más sin cónyuge, la cuantía anual se fija en 13.106,80 euros, mientras que con cónyuge no a cargo alcanza los 12.441,80 euros. Estas cuantías están condicionadas al cumplimiento de los requisitos de ingresos y residencia establecidos por la normativa.

Subida destacada de las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez también experimentan una de las mayores subidas en 2026. Estas prestaciones se incrementan un 11,34%, pasando de 564,7 euros mensuales a 628,8 euros, lo que supone unos 64 euros más al mes y un total de 8.803,20 euros al año.

Las pensiones mínimas y no contributivas registran las mayores subidas: hasta un 11,4% en los casos con cónyuge a cargo, elevando la pensión mínima de jubilación hasta los 1.256,6 euros mensuales

El objetivo de esta revalorización es reforzar la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica, ajustando las cuantías al indicador de suficiencia fijado en el 75% del umbral de pobreza.

Nueva edad de jubilación en 2026

Junto a la subida de las pensiones, 2026 trae cambios en la edad legal de jubilación. Para acceder al 100% de la pensión contributiva a los 65 años será necesario acreditar al menos 38 años y 3 meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. Este retraso responde al calendario progresivo establecido en la Ley 27/2011 y continuará avanzando en los próximos años.

Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026

Aunque la Seguridad Social ingresa las pensiones entre los días 1 y 4 de cada mes, la mayoría de las entidades bancarias adelantan el pago a sus clientes. Para enero de 2026, las fechas confirmadas son:

Bankinter : 22 de enero

: 22 de enero Banco Sabadell : 23 de enero

: 23 de enero Banco Santander : 23 de enero

: 23 de enero Ibercaja : 23 de enero

: 23 de enero CaixaBank : 24 de enero

: 24 de enero BBVA : 25 de enero

: 25 de enero ING : 25 de enero

: 25 de enero Abanca : 26 de enero

: 26 de enero Laboral Kutxa: 26 de enero

El adelanto del cobro no es obligatorio y depende de la política de cada entidad, aunque se ha convertido en una práctica habitual.

Un sistema ligado al IPC

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, las pensiones se revalorizan anualmente conforme al IPC medio para evitar pérdidas de poder adquisitivo. El Gobierno defiende que esta fórmula aporta estabilidad y equidad al sistema y garantiza ingresos más ajustados a la evolución del coste de la vida.