El gran error de los ahorradores: Por qué guardar dinero bajo el colchón te hace perder cada año

Guardar dinero “bajo el colchón” sigue siendo una práctica habitual para millones de personas. La sensación de seguridad, el acceso inmediato al efectivo y la desconfianza hacia los bancos explican por qué muchos ahorradores optan por tener su dinero en casa o en cuentas corrientes sin rentabilidad. Sin embargo, lo que parece una decisión prudente es, en realidad, un error silencioso que erosiona el valor del ahorro año tras año.

El principal enemigo del dinero guardado en efectivo es la inflación. Cuando los precios suben, el poder adquisitivo del dinero baja. Aunque la cantidad de billetes sea la misma, cada año permiten comprar menos bienes y servicios. En contextos inflacionarios como el actual, mantener el dinero sin rentabilidad implica asumir una pérdida segura en términos reales. No es una pérdida visible ni inmediata, pero sí constante.

Los expertos lo explican con un ejemplo sencillo: guardar dinero bajo el colchón durante años no reduce la cifra nominal, pero sí su valor real. Es como si, al levantar el colchón con el paso del tiempo, parte del dinero hubiera desaparecido. Esta misma lógica se aplica a las cuentas corrientes que no ofrecen intereses o a productos cuyo rendimiento es inferior a la inflación.

Riesgos que van más allá de la inflación

A la pérdida de poder adquisitivo se suman otros peligros. El dinero en casa no está protegido frente a robos, incendios o extravíos. A diferencia del dinero depositado en el banco, el efectivo no cuenta con el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos, que protege hasta 100.000 euros por titular y entidad. Un robo puede suponer la pérdida total de los ahorros sin posibilidad de recuperación.

También existe un riesgo menos evidente pero igual de relevante: la tentación de gastar. Tener grandes cantidades de efectivo al alcance de la mano puede favorecer decisiones impulsivas y dificultar una planificación financiera racional. El dinero que no está separado en productos de ahorro o inversión tiende a gastarse con mayor facilidad.

Además, los billetes no son inmunes al paso del tiempo. La humedad, el polvo o una mala conservación pueden deteriorarlos hasta hacerlos inutilizables. Un ahorro que se pretendía seguro puede acabar literalmente deshaciéndose.

Hacienda también pone el foco en el efectivo

Guardar grandes cantidades de dinero en casa puede generar problemas fiscales. Hacienda intensifica cada vez más el control sobre los movimientos de efectivo para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales. Si no se puede justificar la procedencia del dinero, el contribuyente puede enfrentarse a requerimientos y sanciones.

Existen límites claros: determinadas cantidades deben declararse y algunos movimientos pueden activar alertas automáticas. No cumplir con estas obligaciones puede acarrear multas elevadas. Por ello, tanto el Banco de España como los expertos recomiendan no acumular grandes sumas de efectivo en el hogar y utilizar cuentas bancarias para el fondo de emergencia.

El coste de no hacer nada con el ahorro

Quizá el mayor problema de guardar dinero bajo el colchón es la pérdida de oportunidades. El efectivo no genera intereses, no crece y no protege frente a la inflación. Mientras tanto, existen productos sencillos y accesibles —como cuentas remuneradas, depósitos o instrumentos de inversión a largo plazo— que permiten, al menos, preservar el valor del dinero.

Los datos históricos muestran que, a largo plazo, los activos financieros diversificados han ofrecido mejores resultados que el efectivo. Cuanto mayor es el horizonte temporal, menor ha sido la probabilidad de pérdida en la inversión, especialmente frente a la inflación. Incluso combinaciones prudentes, como las carteras mixtas, han demostrado una mayor resiliencia que mantener el dinero inmóvil.

Esto no significa que todo el ahorro deba invertirse. Los expertos coinciden en la necesidad de contar con un fondo de emergencia equivalente a varios meses de gastos, accesible y líquido. Pero más allá de esa cantidad, mantener el resto del dinero sin rendimiento supone asumir una pérdida casi segura con el paso del tiempo.