Miles de hipotecas antiguas aún pueden recuperar dinero del banco: Así puedes hacerlo

Durante años, miles de familias asumieron gastos hipotecarios que nunca les correspondieron. Notaría, registro, gestoría, tasación… todo se cargaba al cliente sin discusión. Hoy, más de una década después de que la Justicia empezara a poner límites a estas prácticas, muchos afectados siguen creyendo —erróneamente— que ya no pueden reclamar.

Pero no es así.

Una cláusula abusiva que sigue dando derecho a reclamar

En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo declaró abusiva y nula la cláusula que imponía al consumidor la totalidad de los gastos de constitución de la hipoteca. Aquella sentencia abrió la puerta a la devolución de cantidades que los bancos habían cobrado de forma indebida durante años.

Más adelante, el propio Supremo fijó el reparto correcto de los gastos en las hipotecas firmadas antes de junio de 2019:

El banco debe asumir :

: Registro de la Propiedad

Gestoría

Tasación

El 50% de la notaría

El cliente solo debe pagar :

: El otro 50% de la notaría

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)

Todo lo que exceda de ese reparto puede reclamarse.

El gran error: creer que el plazo ha prescrito

Uno de los argumentos más repetidos por las entidades financieras ha sido el de la prescripción: que han pasado más de cinco años y ya no se puede reclamar. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido claro y contundente.

El plazo de cinco años no empieza cuando se firmó la hipoteca ni cuando se pagaron los gastos, sino cuando un juez declara nula la cláusula abusiva en ese caso concreto. Hasta ese momento, el consumidor no tiene por qué saber que su cláusula es ilegal.

Así lo ha recordado recientemente el abogado Juan Cruz Rodríguez en la sección SER Justos de la Cadena SER, donde explica que “la declaración de nulidad no prescribe”, por lo que incluso hipotecas firmadas hace más de 20 o 25 años pueden acudir hoy a los tribunales.

No solo el dinero… también los intereses

Hay otro aspecto clave que muchos desconocen: el banco no solo debe devolver las cantidades pagadas indebidamente, sino también los intereses generados durante todos estos años.

En hipotecas antiguas, esos intereses pueden llegar a ser incluso superiores al importe principal reclamado. De hecho, según explica Rodríguez en la Cadena SER, en préstamos firmados hace dos décadas “probablemente se reciba más dinero en intereses que en capital”.

Esto es especialmente relevante porque en muchas reclamaciones extrajudiciales las entidades devuelven el principal, pero omiten los intereses, confiando en que el cliente no los reclame.

¿Cuánto dinero se puede recuperar?

La cantidad depende del importe del préstamo y de los gastos pagados en su día, pero no es raro recuperar entre 1.000 y 1.200 euros, sumando principal e intereses. En algunos casos, incluso más.

Y lo más importante: si no se reclama, el banco no devuelve nada por iniciativa propia.

Requisitos clave para reclamar

Para iniciar el proceso es imprescindible contar con:

La escritura del préstamo hipotecario (no la de compraventa).

(no la de compraventa). Las facturas originales de notaría, registro, gestoría y tasación.

Sin esas facturas, no es posible obtener la devolución, por lo que muchos abogados recomiendan revisar cuidadosamente la documentación guardada en casa: a menudo, las facturas están archivadas junto a la escritura.

Ojo también con otros abusos hipotecarios

Además de los gastos de formalización, hay otros conceptos que pueden reclamarse si no fueron transparentes:

Comisión de apertura , si no se explicó claramente su coste y finalidad.

, si no se explicó claramente su coste y finalidad. Seguros de prima única, muy habituales en hipotecas antiguas, que encarecían el préstamo y beneficiaban doblemente al banco.

Tanto el TJUE como asociaciones de consumidores han advertido que estos productos pueden ser abusivos si fueron impuestos o no se explicaron correctamente.

Un derecho que sigue vigente

A día de hoy, cualquier persona que firmara una hipoteca antes de junio de 2019 y asumiera todos los gastos sigue estando a tiempo de reclamar. La Justicia europea ha cerrado el debate: el consumidor no está obligado a conocer la jurisprudencia ni a anticiparse a los tribunales.