El gran mito de la calefacción en invierno: por qué apagarla siempre ahorra, aunque salgas cinco minutos

Con la llegada del frío intenso y episodios invernales cada vez más extremos, la calefacción vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones domésticas. Junto a ella, reaparece una pregunta recurrente: ¿sale más barato dejarla encendida todo el día o apagarla cuando no estamos en casa? Durante años, muchos hogares han optado por mantener una temperatura constante para evitar el supuesto “pico de consumo” al volver a encenderla. Sin embargo, los expertos lo tienen claro: ese razonamiento es falso.

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y especialista en consumo energético, ha sido tajante al respecto. “Cualquier sistema de calefacción consume energía cada vez que está funcionando. Aunque bajes cinco minutos a comprar el pan, económicamente compensa apagarla”, explicó en Cadena COPE. La clave está en entender que, mientras la calefacción permanece encendida, el sistema trabaja de forma continua para compensar las pérdidas de calor que se producen a través de paredes, techos y ventanas, incluso cuando no hay nadie en casa.

Mantener la calefacción encendida todo el día no ahorra: cada minuto en funcionamiento supone un gasto, incluso aunque la casa esté vacía

El argumento de que arrancar la calefacción gasta más energía que mantenerla encendida no se sostiene desde el punto de vista físico. Aunque es cierto que el sistema trabaja con más intensidad al volver a calentar la vivienda, ese consumo puntual es muy inferior al gasto sostenido de mantenerla funcionando durante horas innecesarias. Por eso, tanto Morales como organismos públicos coinciden en que apagarla en ausencias cortas o prolongadas reduce el consumo total.

Las cifras respaldan esta idea. Según datos de organizaciones de consumidores y estudios de eficiencia energética, apagar la calefacción durante la noche o cuando no hay nadie en casa puede suponer ahorros significativos a lo largo del año. En algunos casos, el recorte en la factura puede situarse entre el 8 % y el 15 %, e incluso ser mayor si se combina con hábitos eficientes. Además, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recuerda que cada grado de más en el termostato incrementa el gasto entre un 7 % y un 10 %.

Los expertos también insisten en que el confort no depende de temperaturas excesivas. La recomendación general es mantener el termostato entre 19 y 21 grados durante el día y bajarlo por la noche o en ausencia, incluso hasta apagarlo por completo. Solo algunos sistemas con gran inercia térmica, como el suelo radiante, requieren una gestión más estable y no se benefician de apagados de pocos minutos.

Más allá del botón de encendido, el aislamiento juega un papel fundamental. Una vivienda con fugas de calor obliga a la calefacción a trabajar más y encarece la factura. Sellar corrientes de aire, cerrar persianas por la noche y aprovechar el sol durante el día son medidas sencillas que pueden marcar la diferencia sin necesidad de obras. También se recomienda programar la calefacción según los horarios de uso y evitar calentar estancias que no se utilizan.