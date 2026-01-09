El SEPE cambia las reglas del paro en 2026: Se pagará automáticamente la ayuda en estas circunstancias

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha introducido en 2026 un cambio relevante en la gestión de la prestación contributiva por desempleo. Desde el 1 de enero, el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) se abona de oficio y sin necesidad de solicitud a los desempleados que encuentren trabajo mientras están cobrando el paro.

El CAE, creado tras la reforma de los subsidios de abril de 2025, tiene como objetivo facilitar la reincorporación al mercado laboral evitando que aceptar un empleo suponga perder de golpe la prestación. Tal y como explica el propio SEPE en su web, “si estás cobrando una prestación contributiva y empiezas a trabajar, empezarás a percibir de forma automática un ingreso que es el Complemento de Apoyo al Empleo”.

Requisitos para cobrar el CAE

No todos los beneficiarios del paro pueden acceder a este complemento. Para cobrarlo es necesario cumplir varias condiciones: tener reconocida una prestación contributiva con una duración mínima de 14 meses a partir del 1 de abril de 2025, haber cobrado al menos los primeros nueve meses de paro e iniciar un contrato por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial. Además, la empresa contratante no puede estar inmersa en un ERE, no debe existir parentesco cercano con el empleador ni haber trabajado en esa misma empresa durante los 12 meses anteriores.

El CAE puede percibirse hasta un máximo de 180 días por empleo compatible, siempre que se respeten los límites salariales establecidos.

El complemento tiene carácter contributivo, por lo que cada día cobrado cuenta como un día consumido de prestación por desempleo. Su cuantía varía en función de la jornada laboral y del momento en el que se inicia el trabajo. En los primeros meses puede alcanzar los 480 euros mensuales en jornadas completas, reduciéndose progresivamente conforme avanza el periodo de prestación. En el caso de jornadas parciales, el importe se ajusta de forma proporcional.

Posibilidad de suspender el complemento

Dado que el CAE reduce los días de paro disponibles, el SEPE permite solicitar su suspensión a quienes prefieran reservar la prestación para el futuro. Este trámite puede realizarse a través del formulario de presolicitud online, por vía telefónica o de forma presencial con cita previa. Si la suspensión se solicita dentro de los 15 días hábiles posteriores al inicio del contrato, la prestación queda suspendida desde el primer día de trabajo.