Las eléctricas rompen años de mínimos históricos y elevan sus emisiones de CO2 por el ‘escudo antiapagones’

La expansión masiva de nuevas plantas renovables ha provocado un terremoto histórico en el sistema eléctrico español. El ‘boom’ de las energías verdes ha estado permitiendo durante los últimos años un desplome de las emisiones de gases de efecto invernadero de las compañías eléctricas hasta marcar sucesivos mínimos históricos. Pero las medidas especiales adoptadas tras el gran apagón por Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico, para reducir el riesgo de otro colapso han hecho que la tendencia de recorte de las emisiones contaminantes se rompa y que el año pasado se registrara un incremento tras años de caídas.

El modo de operación reforzado que REE ejecuta desde justo después del apagón busca dar más estabilidad al funcionamiento del sistema, y lo hace frenando un poco el uso de las energías renovables y dando prioridad a la utilización de energías tradicionales, fundamentalmente las centrales de gas. Y ésa es la razón por la que las emisiones crecieron el año pasado, tras tres ejercicios consecutivos marcando récords a la baja.

El sector eléctrico español elevó sus emisiones de efecto invernadero (dióxido de carbono y óxido nitroso, especialmente) en todo 2025 los 29,48 millones de toneladas de CO2 equivalentes, según los registros de Red Eléctrica, lo que supone un incremento del 9% en relación al último mínimo histórico anual registrado el ejercicio anterior (con 27,03 millones de toneladas en 2024). Los datos corresponden a las emisiones de todo el sistema eléctrico nacional, no sólo el peninsular (en el que las renovables tiene una mayor presencia y mayor peso en el conjunto de la producción), sino también sumando el de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

El sistema eléctrico acumulaba año tras año descensos de sus niveles de emisiones de CO2 de manera desde hace casi una década de casi manera ininterrumpida. Sólo casi. Las reducciones de gases de efecto invernadero han sido la constante desde 2018 en España. Desde entonces, la única excepción fue la de 2022, en plena crisis energética, cuando se dispararon las emisiones por el uso creciente de las centrales de gas como consecuencia del incremento hasta niveles récord de las exportaciones de luz a los países vecinos, especialmente Francia.

A pesar del incremento del año pasado, el volumen total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero se quedó muy por debajo del registrado tras la última subida de 2022 por la crisis energética (con un descenso de casi el 34% en relación a los 44,4 millones de toneladas de CO2 de entonces) y a años luz del dato de 2017 antes de que se iniciaran las caídas casi constantes (un 60% menos que los 74,86 millones de toneladas de aquel año).

Menor peso de las renovables

Ahora es el ‘escudo antiapagones’ el que ha hecho que vuelva a romperse la racha histórica hacia un sistema eléctrico cada vez más limpio. La ‘operación reforzada’ del sistema desde el colapso del 28 de abril ha provocado que el año pasado las instalaciones de energías renovables redujeran su peso en el conjunto de producción de electricidad en el país. En el conjunto de 2025 las renovables cubrieron un 55,5% de toda la generación eléctrica nacional, frente al máximo histórico del 56,8% alcanzado durante 2024, según los registros estadísticos de Red Eléctrica.

Las plantas de energías verdes produjeron más electricidad que nunca el año pasado, con más de 150,8 gigavatios hora (GWh), un 1,1% más que el anterior récord de 149,1 GWh de 2024. Pero el crecimiento de la producción total en España fue aún mayor, con un alza del 3,6%- debido al aumento de la demanda, por lo que la aportación de las renovables se diluye y su peso cae en pleno uso intensivo de las centrales de gas por la operación reforzada del sistema eléctrico tras el apagón. Las plantas de ciclos combinados -que queman gas para producir electricidad- generaron casi un 17% de toda la electricidad el año pasado, frente al 13,6% del ejercicio anterior.