Dos de cada tres autónomos han repetido o disminuido su facturación de 2024 y ocho de cada diez han gastado más

No ha sido un año positivo para los autónomos. Tal y como se desprende del 'Barómetro Cierre 2025 y Perspectivas 2026', elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), dos de cada tres trabajadores por cuenta propia han repetido o reducido su facturación respecto a 2024, y más de ocho de cada diez, un 81,8% se ha visto obligado a aumentar los gastos frente al año pasado.

La patronal de los autónomos no teme afirmar que 2025 ha sido "un mal año" para, al menos, uno de cada tres de ellos, que ha visto descender su actividad en relación con 2024. "En un contexto en el que la situación política está bastante enredada, con muchos frentes abiertos en el panorama económico, la incertidumbre sigue siendo una constante en los negocios de los autónomos", afirma el colectivo presidido por Lorenzo Amor.

La facturación se estanca, pero crece el gasto

Para empezar, en cuanto a facturación, las experiencias de los autónomos respecto a 2025 son dispares. Los porcentajes entre aumento, disminución y ausencia de variación en facturación son muy parejos, todos en torno al 30%. Sin embargo, el mayor de ellos, que aglutina al 35% de los profesionales, corresponde a una disminución de la facturación durante el pasado año.

Si se pormenorizan aún más los datos, de los autónomos que han aumentado su negocio, uno de cada dos (47,5%) lamenta que dicho crecimiento ha sido muy leve. Por contrario, en caso de los que han perdido cifras, el 41,2% cifra dichas pérdidas en más del 11%.

Atendiendo al balance de gastos, el resultado no es positivo: ocho de cada diez autónomos, el 81,8%, afirman que los gastos del negocio han aumentado en 2025. Este porcentaje es superior al registrado en 2024, del 78%, y los datos muestran que uno de cada cuatro profesionales cifran dicho aumento por encima del 16%.

Seis de cada diez no se prepararon para Verifactu

Uno de los mayores quebraderos de cabeza para el colectivo de trabajadores por cuenta propia ha sido, sin duda, VeriFactu. El sistema de facturación digital impulsado por el Gobierno que busca digitalizar y automatizar el control fiscal iba a entrar en vigor a partir de 2026, de obligatoria adopción para todos los negocios. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda anunció súbitamente el pasado 3 de diciembre la prórroga de dicha obligatoriedad, pasando a ser 2027 el año en que VeriFactu entrará en juego.

Respecto a la adopción de este sistema, que implica costes extraordinarios de digitalización y adaptación, los datos muestran que seis de cada diez autónomos no han hecho nada durante 2025 para adoptar el sistema. Por contrario, un 35,2% de los profesionales afirman que contrataron un programa informático para estar al corriente cuando entrase en vigor, mientras que un 1,2%, residual, afirma desconocer la cuestión.

Siete de cada diez subieron los precios, y lo volverán a hacer

Otro de los puntos calientes para cualquier negocio en la actualidad es la subida de precios, y los autónomos no son la excepción. 2025 ha sido un año de retos para los negocios, y uno de cada siete autónomos se ha visto obligado a subir los precios para mantener sus márgenes. En cuanto al futuro, la situación no parece tener visos de mejorar, pues el 73,6%, un porcentaje aún mayor, confiesa que tendrá que volver a subirlos según sus previsiones para 2026.

En la contratación de nuevos trabajadores ha sido un año lleno de dificultades para los autónomos. Con España a la cabeza del desempleo a nivel europeo, el 60% afirma que no está buscando trabajadores en este momento. Sin embargo, del 40% que los necesita, uno de cada tres afirma que ha tenido dificultades para encontrarlos. De estos, el 16,1% llega a constatar que no ha podido contratar trabajadores, a pesar de buscarlo activamente. Únicamente el 9,9%, menos de uno de cada diez, responde que ha podido hacerlo sin ningún problema.