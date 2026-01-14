Hacienda permite ahorrar hasta 9.000 euros en la Renta 2026: estos son los requisitos y plazos clave

Cada año, millones de contribuyentes están llamados a rendir cuentas con Hacienda en la campaña de la Renta, presentando sus declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. En 2026, los ciudadanos deberán declarar los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2025 entre el 8 de abril y el 30 de junio, un inicio que se retrasa seis días respecto a la campaña anterior, que arrancó el 2 de abril.

Dentro de las principales ventajas fiscales disponibles en esta campaña destaca una deducción que puede permitir reducir la factura del IRPF hasta en 9.000 euros, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por la Agencia Tributaria.

Para acceder a este beneficio fiscal es necesario acreditar que las actuaciones realizadas en la vivienda producen una mejora efectiva de la eficiencia energética, con una reducción mínima del 30% del consumo. Hacienda exige la presentación de un certificado energético anterior y otro posterior a las obras, ambos expedidos por un técnico competente.

¿Cuánto se puede deducir?

La normativa no establece una deducción única, sino tres tramos diferenciados en función del ahorro energético logrado y del tipo de inmueble: