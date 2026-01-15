Un 30% de residentes se plantean irse de Ibiza por no poder acceder a una vivienda digna

El informe 'Reimaginamos la vivienda en Ibiza', que han elaborado las entidades (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible y Business Fights Poverty ofreciendo soluciones para la crisis habitacional en Ibiza, incluye los datos recabados a través de una encuesta online en la que participaron más de un millar de residentes que llevaban al menos un año viviendo en la isla. "Más de la mitad de los participantes, un 58%, nacieron en Ibiza o llevan más de 20 años viviendo en la isla", detalla la fundadora de (Ma), Sofía Ribas Bamber. Según este sondeo, "siete de cada diez residentes destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda y un 9% dedica más del 70%". Este es uno de los datos más llamativos obtenidos, aunque la responsable de esta empresa social aporta algunos más. "Un 50% de los que respondieron no pudieron elegir libremente su vivienda porque era la única opción dentro de su presupuesto y en las personas menores de 45 años ese porcentaje sube hasta el 97%", apunta.

Sofía Ribas Bamber, fundadora de (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible. / Vicent Marí

Otro resultado que invita a reflexionar es que "el 30% de los sondeados aseguraron que estaban valorando dejar la isla por no poder acceder a una vivienda adecuada". "Una persona joven necesitaría gastar el 102,3% de su salario para poder alquilar una vivienda por su cuenta", señala el estudio, del que se darán algunas pinceladas en la conferencia participativa que (Ma) y Business Fights Poverty ofrecerán mañana a las 18 horas en el Centre Cultural Cervantes, en Sant Antoni.

Que las dificultades para emanciparse o encontrar un hogar en condiciones repercuten en la salud también lo refleja otro dato: "Casi la mitad de los encuestados aseguraron que sufren estrés habitacional constante". Estas observaciones se hacen en la primera parte del estudio, donde se reflejan los impactos de la crisis de la vivienda en Ibiza.

Comprar, mejor que alquilar

La encuesta también pone de relieve que "tener una vivienda en propiedad sigue siendo una aspiración". "Dos tercios de las personas encuestadas" aseguraron que preferirían ser propietarias antes que alquilar.

Asimismo, a las personas participantes se les pidió que identificaran los factores que consideran ellos que están impulsando la crisis habitacional. "Los más citados fueron la especulación y la maximización de beneficios (15,8%); la desigualdad en la distribución de la riqueza y las compras por parte de no residentes (15,5%), así como los alquileres ilegales y de corta duración (14,6%)", señala el estudio. "Otros elementos mencionados con frecuencia fueron el encarecimiento de los precios por encima de los salarios, la escasez de oferta de vivienda y la inseguridad jurídica y regulatoria", añade.

En el informe, en el que además de la encuesta, se ha recurrido a otras fuentes de información, como entrevistas a agentes expertos, se aportan otros datos a tener en cuenta, como que "alrededor de 18.000 viviendas están vacías o infrautilizadas, a menudo como segundas residencias o activos especulativos" o que en la isla "más del 80% de las compras las realizan no residentes".