Novedades en la jubilación en 2026: Conoce todas las malas y buenas noticias para los pensionistas

El 2026 marca un antes y un después para millones de trabajadores y pensionistas en España. La Seguridad Social ha aplicado en este nuevo año una batería de cambios que combinan subidas de las pensiones, un nuevo sistema de cálculo más flexible, pero también un endurecimiento claro de la jubilación anticipada, con mayores recortes y edades más tardías para acceder al retiro.

Las reformas, derivadas de la ley de 2011 y de la conocida como reforma Escrivá de 2021, avanzan en su calendario progresivo y entran en una fase clave desde el 1 de enero de 2026.

Pensiones más altas en 2026, con especial mejora para las mínimas

La buena noticia llega para quienes ya están jubilados o lo estarán próximamente sin anticipar la edad. En 2026, las pensiones contributivas subirán un 2,7%, en línea con la inflación media, mientras que las pensiones mínimas aumentarán más de un 7% y las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital un 11,4%.

Este incremento afectará a cerca de 13 millones de pensiones y supone un alivio para los hogares con menores ingresos, aunque también eleva el gasto público en pensiones, que superará los 200.000 millones de euros.

La edad legal de jubilación vuelve a retrasarse

En paralelo a la revalorización de las pensiones, la edad legal de jubilación vuelve a subir en 2026.

66 años y 10 meses para quienes no alcancen 38 años y 3 meses cotizados

65 años para quienes sí lleguen a ese periodo de cotización

Este retraso afecta directamente a la jubilación anticipada, ya que la edad ordinaria es la referencia para calcular los adelantos permitidos.

Jubilación anticipada: más tarde y con más recortes

La jubilación anticipada será uno de los aspectos más afectados en 2026:

Voluntaria:

64 años y 10 meses si no se alcanza la cotización exigida

63 años si se superan los 38 años y 3 meses cotizados

Involuntaria (por causas ajenas al trabajador):

62 años y 10 meses, o

61 años para quienes tengan carreras largas de cotización

Además, los recortes por adelantar la jubilación se mantienen elevados. En los peores casos, la reducción puede alcanzar hasta el 21% de la pensión, dependiendo de los meses de anticipo y de los años cotizados.

Fin de una protección clave para las pensiones más altas

Uno de los cambios más relevantes de 2026 es la desaparición de la disposición transitoria 34, que hasta ahora suavizaba los recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias cuando la pensión inicial superaba la pensión máxima.

Con su eliminación, se aplicarán los coeficientes reductores generales, mucho más severos. Según ha advertido el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, esto puede traducirse en pérdidas de varios cientos de euros al mes para algunos jubilados anticipados.

Por ejemplo, una reducción que en 2025 era de alrededor del 9% puede pasar en 2026 a superar el 20%, lo que supone recortes cercanos a los 400 euros mensuales en determinados casos.

Excepciones: quiénes se libran del mayor recorte

No todos los trabajadores se verán afectados por este endurecimiento. Se mantienen condiciones más favorables para:

Personas cuyo contrato se extinguió antes del 1 de enero de 2022 y no volvieron a cotizar más de 12 meses

Despidos derivados de ERE, convenios colectivos o acuerdos empresariales aprobados antes de esa fecha

En estos supuestos, seguirán aplicándose coeficientes reductores menos perjudiciales.

Nuevo sistema de cálculo: la Seguridad Social aplicará el más favorable

Otra novedad importante llega especialmente para autónomos y trabajadores con carreras irregulares. Desde 2026, la Seguridad Social aplicará automáticamente el sistema de cálculo de pensión más beneficioso para cada trabajador:

El modelo tradicional de 25 años cotizados, o

Un nuevo sistema de 29 años, eliminando los dos peores años de cotización

El objetivo es evitar que lagunas o malos periodos al final de la vida laboral penalicen en exceso la pensión.

Incentivos para retrasar la jubilación

Para quienes decidan seguir trabajando más allá de la edad legal, se mantienen los incentivos:

Incremento del 4% anual de la pensión

Pago único, o

Combinación de ambas opciones

Estas medidas buscan retrasar voluntariamente el retiro y aliviar la presión sobre el sistema.