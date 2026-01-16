La Seguridad Social alerta de una carta fraudulenta que promete subidas de hasta 150 euros a los pensionistas: "No piques"

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha lanzado un aviso urgente dirigido a millones de pensionistas ante la reaparición de una carta fraudulenta que está llegando a los buzones de distintos puntos de España. La misiva, que aparenta ser una comunicación oficial, promete una supuesta subida de entre 75 y 150 euros en la pensión y solicita a cambio el envío de datos personales y bancarios. El mensaje es claro por parte del organismo: “No piques”.

Según ha advertido la Seguridad Social a través de sus canales oficiales y redes sociales, se trata de un intento de estafa que no es nuevo, pero que vuelve a circular coincidiendo con fechas especialmente sensibles para los pensionistas, como el cobro de la nómina de enero y la comunicación oficial de la revalorización de las pensiones en 2026.

Así es la carta fraudulenta que está llegando a los buzones

La carta, impresa y enviada por correo postal, simula el encabezado de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Gobierno de España y utiliza un lenguaje aparentemente formal. En el texto se hace referencia a la entrada en vigor de una nueva ley y a un supuesto ataque informático contra los sistemas de Hacienda y de la Seguridad Social, que habría provocado la pérdida de datos de los ciudadanos.

Con ese pretexto, se solicita a los destinatarios que envíen por correo electrónico:

Una fotocopia del DNI o NIE por ambas caras

Una imagen de un extracto bancario en el que figure como titular o autorizado

Una estimación de la última mensualidad cobrada

Todo ello debe remitirse a una dirección de correo electrónico que no pertenece a la Seguridad Social, con dominios genéricos como @outlook.es, lo que constituye una de las señales más claras de fraude.

Además, la carta contiene faltas de ortografía y errores gramaticales, otro de los elementos que debería poner en alerta a los destinatarios.

La Seguridad Social es tajante: nunca pide estos datos

Desde la TGSS insisten en que la Seguridad Social nunca solicita datos personales o bancarios por correo postal, correo electrónico ni teléfono, ni utiliza cuentas con dominios genéricos como Gmail u Outlook. Cualquier gestión oficial se realiza exclusivamente a través de canales oficiales y seguros, como la sede electrónica, y bajo sistemas de identificación y verificación.

El fraude resulta especialmente peligroso porque, en caso de enviar la documentación solicitada, los estafadores podrían suplantar la identidad de la víctima, solicitar créditos, firmar contratos o realizar operaciones bancarias a su nombre.

Coincide con la carta real sobre la subida de las pensiones

Este intento de estafa coincide en el tiempo con el envío de la carta auténtica que la Seguridad Social remite cada mes de enero a los pensionistas para informar de la revalorización anual de las pensiones, que en 2026 es del 2,7%.

La comunicación oficial, firmada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no solicita ningún dato ni trámite adicional y se limita a informar de:

La revalorización general del 2,7%

Los incrementos de las pensiones mínimas y no contributivas

El carácter automático de la actualización

Qué hacer si has recibido la carta o has enviado tus datos

La recomendación de la Seguridad Social es clara: no responder ni enviar ninguna información. En caso de haber facilitado ya los datos, se aconseja contactar de inmediato con la entidad bancaria para bloquear posibles operaciones de riesgo y presentar una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil, aportando la carta y el correo electrónico como prueba.