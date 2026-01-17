Las declaraciones de Gonzalo Bernardos sobre las vacaciones de verano: "No tienes más remedio que trabajar más"

Gonzalo Bernardos ha vuelto a dar su habitual pronóstico de la economía española de antes de las vacaciones de verano. El profesor ha analizado la situación actual que atraviesa el país y sus efectos en el bolsillo de todos los ciudadanos, que puede afectar negativamente en el descanso de este periodo estival. Por esta razón, el catalán no recomienda a nadie hacer esto si es el precio que tienen que pagar para poder irse de vacaciones.

Las familias españolas quieren tener unas vacaciones en verano, sin embargo, miles de hogares no tienen los recursos necesarios para poder llevarlas a cabo. Para poder cumplir con su sueño, algunas personas piden préstamos para pagar el alquiler de una vivienda en una ciudad costera o comprar los billetes del avión para pasar unos días en la otra punta del mundo. Pese a esto, Gonzalo Bernardos no está de acuerdo con esta práctica.

El economista ha aprovechado su intervención en el programa ' Más Vale Tarde' de La Sexta para enviar un mensaje directo y contundente a quienes, pese a no llegar a fin de mes, continúan manteniendo un estilo y un ritmo de vida por encima de sus posibilidades. El experto alertó sobre el mal uso de los préstamos personales y la necesidad de redefinir las prioridades económicas en los hogares.

Gonzalo Bernardos. / IMÁGENES NORESTE

Por esta razón, Gonzalo Bernardos ha sido contundente con esas familias que piden un préstamo para irse de vacaciones: "Le recomendaría que se quede sin vacaciones porque un préstamo es esencial, ya que tiene un agujero económico que no puede sufragar de otra manera". Según el profesor, los préstamos están para otras necesidades, como por ejemplo, un frigorífico que se le ha estropeado, un arreglo del coche o un pago inesperado que necesita una solución rápida.

Préstamos para caprichos, un error recurrente

Bernardos ha criticado que muchas familias caen en la trampa del consumismo, endeudándose por cuestiones que no son urgentes ni necesarias: "Todos conocemos a personas que se ganan bien la vida, pero que no llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque les es 'imprescindible' ir al Liceo. Les es 'imprescindible' comer todos los domingos en un buen restaurante. Les es 'imprescindible' hacer un viaje al extranjero... Pero no hablo de una capital europea, sino de otro continente, cada semestre". El profesor hablaba de gastos innecesarios que si se hacen de manera extraordinaria o esporádica no significarían ningún daño para el bolsillo de muchas familias, pero al convertirse en habituales, sí acaban repercutiendo negativamente en la economía familiar.

Para Bernardos, el equilibrio financiero se resume en una regla básica: "Si tú quieres gastar más de lo que ingresas, no tienes más remedio que trabajar más. Si no, lo que tienes que hacer, es gastar menos". Un principio simple, pero que muchos parecen haber olvidado.

Gonzalo Bernardos recuerda su propia experiencia

El economista también apeló al pasado porque "los jóvenes de los años 80 y 90 somos perfectamente conscientes de que en muchas de nuestras familias había economía de guerra". El catalán recordaba que en el siglo pasado, los restaurantes y las vacaciones "no los conocíamos." "Solo conocíamos el pueblo al que íbamos en verano, y la familia, en lugar de gastar más, gastaba menos, porque los precios también eran más bajos", concluía Gonzalo Bernardos con su alegato.