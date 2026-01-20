Hasta 3.000 euros para la calefacción en 2026: el Gobierno confirma las ayudas

El Gobierno de España ha confirmado que en 2026 se mantendrán las ayudas de hasta 3.000 euros para mejorar la eficiencia energética de la vivienda habitual, con especial impacto en los sistemas de calefacción. Una medida que se suma al adelanto del Bono Social Térmico, cuyo pago se realizará antes de que finalice el invierno.

El importe se abonará en un pago único, que oscila entre 139 y 400 euros, en función de la renta y la zona climática. Junto a esta ayuda directa, el Ejecutivo mantiene en 2026 la subvención de hasta 3.000 euros para mejorar la calefacción y el consumo energético de los hogares. La ayuda, financiada con fondos europeos y gestionada por las comunidades autónomas, puede cubrir hasta el 40% del coste de las obras, siempre que la inversión mínima alcance los 1.000 euros.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la sustitución de calderas antiguas, la instalación de bombas de calor, la mejora del aislamiento, el cambio de ventanas o la incorporación de sistemas de control como termostatos inteligentes. Para acceder a la ayuda es necesario acreditar una mejora real de la eficiencia energética, medida mediante certificados oficiales.

Las solicitudes se tramitan a través de las convocatorias autonómicas, que se conceden por orden de llegada hasta agotar los fondos. En la mayoría de los casos, la subvención se cobra tras ejecutar la obra, que deberá finalizar antes del 30 de junio de 2026.