Ferrocarril

Adif levanta la restricción temporal de velocidad a 160 en el AVE Madrid-Barcelona

Imagen de recurso de un atren AVE.

EFE

Madrid

Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida la víspera, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

Actualmente quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de Adif.

