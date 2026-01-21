La inestabilidad geopolítica lleva al Ibex 35 a perder los 17.400 puntos y al oro a máximos históricos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con ligeros descensos, tras el arranque de un miércoles marcado por la cautela ante el recrudecimiento de las tensiones internacionales. En los primeros minutos de negociación, el selectivo español se dejaba alrededor de un 0,3%, lo que le llevaba a perder la cota psicológica de los 17.400 puntos y a moverse en torno a los 17.383 enteros.

El deterioro del tono del mercado, que se extiende por todo el continente, responde, una vez más, al escenario geopolítico, que vuelve a impulsar una rotación hacia activos considerados refugio, como el oro. Prueba de ello es el precio de sus cotizaciones marcando nuevos máximos históricos.

Trump reaviva el pulso con Europa

Resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reavivado el pulso con la Unión Europea tras anunciar una nueva ofensiva arancelaria, en respuesta al choque diplomático provocado por sus reiteradas pretensiones de controlar Groenlandia. Este movimeinto ha vuelto a poner a prueba la cohesión del bloque comunitario en plena celebración del Foro Económico Mundial de Davos, que reúne estos días a los principales líderes políticos y económicos del planeta.

En el plano macroeconómico, la atención se ha dirigido al Reino Unido, donde la inflación interanual repuntó en diciembre hasta el 3,4%, dos décimas más que en noviembre. Se trata del primer aumento del coste de la vida en cinco meses, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONS), una referencia que vuelve a alimentar el debate sobre los próximos pasos del Banco de Inglaterra en materia de política monetaria.

Ello ha impactado en el mercado español de forma desigual. IAG y Puig lideraban las subidas del Ibex, con avances superiores al 2%, acompañadas por Repsol, que se anotaba cerca de un 1%. En el lado opuesto, ACS cedía alrededor de un 1,4%, lastrada por el efecto del dividendo, mientras que Banco Sabadell se situaba entre los valores más castigados de la sesión.

El tono negativo se extendía al resto de las principales plazas europeas, con descensos moderados en Milán, Fráncfort, París y Londres, reflejo de un sentimiento de cautela compartido en todo el continente.

El oro se dispara como activo refugio

Dicha inestabilidad ha tenido un impacto directo en los mercados de materias prima, donde el el petróleo prolongaba las correcciones. El Brent, referencia en Europa, bajaba más de un 1% y se situaba en torno a los 64 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense descendía hasta la zona de los 58,7 dólares.

Por su parte, en el mercado de divisas, el euro se cambiaba por 1,1711 dólares, mientras que en el mercado de deuda el bono español a diez años veía descender ligeramente su rentabilidad, hasta el 3,232%.

En lo que respecta a los metales preciosos, la incertidumbre global desatada por el nuevo conflicto entre Estados Unidos y Europa ha seguido impulsando al oro, que continuaba su escalada y superaba este miércoles por primera vez la cota de los 4.800 dólares, muy cerca ya de los 4.900 dólares por onza.

La incertidumbre sobre este nuevo frente geopolítico se suma a la persistente inestabilidad internacional, a las compras de oro por parte de los bancos centrales y a las perspectivas de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, factores que han llevado a la cotización del metal precioso a marcar un máximo histórico intradía de 4.888,13 dólares, con una subida superior al 2,5% respecto al último cierre.

De este modo, el precio de la onza de oro —que rompió la barrera de los 4.500 dólares a finales de 2025 y alcanzó por primera vez los 4.600 dólares hace apenas una semana— acumula en lo que va de 2026 una revalorización superior al 13%, después de haber cerrado 2025 como su mejor año desde 1979, con una subida cercana al 70%.