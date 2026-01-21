Revolut elige como CEO en España a Santiago Pérez Olano para liderar su tercer mayor mercado a nivel global

A la espera de confirmación oficial, Revolut ya tiene nuevo CEO en España. La fintech ha escogido a Santiago Pérez Olano, ex consejero delegado de la fintech de remesas en línea Remitly, para dirigir sus operaciones en el país.

La noticia, que fue adelantada en primer lugar por 'Expansión', ha sido confirmada por 'Europa Press'. Al ser cuestionada acerca del nombramiento, la compañía ha declinado confirmar la noticia.

De esta manera, Pérez Olano sustituirá a Eduardo Pérez Toribio al mando del negocio en España, después de que la fintech anunciase su salida el pasado mes de septiembre. El responsable de legal de la compañía, Ignacio del Valle, que actuará como segundo de Pérez Olano en esta nueva etapa, había tomado las riendas del negocio en el ínterin entre la salida de Pérez Toribio y la actualidad.

El desembarco de Pérez Olano en Revolut está previsto para febrero, a la espera de que el neobanco explique en mayor detalle sus planes de forma oficial. En Remitly, de donde procede, su labor se había centrado en coordinar el negocio de la compañía en Europa.

En cuanto a sus antecedentes a nivel empresarial, el nuevo CEO de Revolut desarrolló parte de su carrera en Expedia, donde se desempeñó como jefe de desarrollo de negocio en las regiones de EMEA y Latinoamérica. Además, Pérez Olano trabajó en la consultora de fusiones y adquisiciones Fredericks Michael & Company, donde ocupó el puesto de asociado sénior en el área de M&A.

La labor de Pérez Olano pasará por coordinar las operaciones de una fintech que ya acumula más de seis millones de clientes en España, llegando hasta aproximadamente el 13% de la población. Con las cifras actuales, el país se sitúa como el tercer mercado por volumen de clientes para Revolut, tras Reino Unido —donde fue fundado por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko— y Francia.

Según los datos de penetración de mercado elaborados por Grupo Inmark, Revolut se sitúa como el cuarto banco por penetración de mercado en el país con un 13,6% de cuota, superando a entidades como ING o Sabadell, con el 12,7%, y el 10,6% respectivamente.

(Habrá Ampliación)