Consiguen 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos de la gigafactoría de Sagunto

Los proveedores de PowerCo han encontrado finalmente 400 habitaciones de hotel que necesitan para dar alojamiento a 700 ingenieros asiáticos contratados para terminar la gigafactoría que se construye en la localidad valenciana de Sagunto, según ha confirmado Levante-EMV. Doce establecimientos han respondido al llamamiento de dos empresas surcoreanas que necesitaban urgentemente alojamiento para sus trabajadores. Los hoteles están situados en un radio de 70 kilómetros de la gigafactoría y el más lejano está en Benicàssim.

Los primeros 120 ingenieros, que proceden de Corea del Sur, están llegando este mes de enero y ya cuentan con permiso de trabajo. Los proveedores de la multinacional Volkswagen han estado preparando en las últimas semanas la llegada de más de 700 ingenieros asiáticos. Los operarios forman parte del equipo de trabajo de los proveedores que ha contratado PowerCo, filial de baterías de VW, para culminar el equipamiento de la planta valenciana una vez que finalicen las obras. Los operarios que ya están en Sagunto trabajan para la empresa de Corea del Sur K-Ensol.

Interior del área de logística de la gigafactoría. / Daniel Tortajada

PowerCo ha actuado como enlace de sus proveedores y ha pedido ayuda a la Cámara de Comercio para encontrar soluciones habitacionales para los trabajadores asiáticos. En diciembre se produjo una reunión con los hoteleros para tratar de acelerar la contratación de habitaciones. El problema es que no hay suficientes hoteles en el área más próxima a la gigafactoría y eso ha motivado que algunos trabajadores tengan que dormir a 70 kilómetros de la gigafactoría.

Hoteles con 25 habitaciones libres

Los proveedores de PowerCo han estado buscando habitaciones dobles para ocuparlas hasta enero de 2028. El grueso de los trabajadores procedentes de Asia van a permanecer en Sagunto entre el próximo mes de abril y abril de 2027, según fuentes conocedoras de la petición. Las dos empresas surcoreanas necesitaban que los hoteles seleccionados tuvieran un mínimo de 25 habitaciones disponibles para poder recoger a los trabajadores en autobuses de 50 pasajeros, según han precisado fuentes conocedoras del proceso.

Importancia de Asia

La industria de las baterías está muy desarrollada en China y Volkswagen tiene una colaboración intensa con empresas de allí. En el montaje de la gigafactoría germana de VW en Salzgitter, según ha publicado la prensa alemana, ha participado una ingente cantidad de trabajadores chinos. De hecho, acaban de terminar su trabajo (la planta empezó a producir celdas para baterías el mes pasado). En el caso de Sagunto, la colaboración que de momento ha trascendido es con K-Ensol, que se dedica al montaje de las salas blancas. El proveedor de las salsas blancas de Salzgitter es diferente.

Fuentes cercanas al proceso de montaje de las salas blancas explicaron que van a intervenir 1.000 trabajadores y de aquí a abril solo está confirmada la procedencia de los 120 primeros. Por su parte, PowerCo subraya que los trabajadores que van a llegar a Sagunto son empleados de sus proveedores, y no especifica ni número ni procedencia. El desembarco de los 700 trabajadores asiáticos ya se conocía en algunos círculos desde este verano, pero es ahora cuando se ha acelerado la búsqueda de habitaciones (de ahí la reunión con los hoteleros en diciembre).

Igual que en Zaragoza

El gigante chino de baterías CATL y Stellantis promueven en Zaragoza una gigafactoría de baterías de un tamaño similar a la de Sagunto y allí también se va a trasladar un importante contingente de trabajadores asiáticos. CATL ha insistido en la necesidad de trasladar temporalmente a 2.000 ingenieros, técnicos y supervisores chinos para poner en marcha las líneas de fabricación del complejo, aunque El Periódico de Aragón informó que la cifra final será inferior.

Una de las opciones que se ha barajado en Zaragoza es levantar una suerte de poblado de nueva construcción en las inmediaciones de la fábrica, con otras alternativas en los pueblos de la zona, que se edificaría a partir de construcciones prefabricadas. De hecho, ha habido contactos con varias empresas del sector. En el caso de Sagunto, la opción principal era alojarlos en hoteles, aunque el problema ha sido la ocupación durante la temporada estival (los establecimientos de la costa se llenan y los precios se disparan). Al final, el problema ha quedado resuelto.

Un grupo de trabajadores de Corea del Sur inspeccionan material en la gigafactoría de Sagunt. / Daniel Tortajada

Primer contingente

En noviembre llegaron los primeros 25 ingenieros coreanos de la empresa K-Ensol. Los especialistas están habilitando las salas secas de la megaplanta de Volkswagen. Este área es esencial para la fabricación de baterías de iones de litio, que requiere de ambientes extremadamente secos para prevenir reacciones químicas indeseadas y corrosión, que pueden afectar al rendimiento y la vida útil de la batería. Solo un puñado de especialistas en el mundo son capaces de crear este tipo de salas.

Noticias relacionadas

El contrato a K-Ensol se adjudicó desde la central de PowerCo en Alemania. Volkswagen también barajó como alternativa que la ejecución de las salas blancas y secas (denominadas técnicamente 'clean and dry rooms') la acometiera una empresa china, pero finalmente se decantó por la opción coreana.