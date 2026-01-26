Los hoteles españoles baten su mejor marca con 366,7 millones de pernoctaciones en 2025 y habitaciones a 128 euros

Los hoteles en España han cerrado 2025 con un récord histórico de 366,7 millones de pernoctaciones, un 1% más que en 2024, según la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera del INE. El dato consolida un año de demanda alta, con los establecimientos llenando más camas y vendiendo más caro, pero con un matiz: el crecimiento viene sobre todo del exterior.

Las noches de los viajeros residentes apenas ceden (-0,2%), mientras que las de los no residentes avanzan un 1,6%. Ese diferencial vuelve a colocar al turista internacional como principal sostén del negocio, en línea con la fortaleza del turismo extranjero durante todo el ejercicio.

Costa del Sol, Costa Brava y el Levante

En el mapa nacional, Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana concentraron la mayor parte de las pernoctaciones de españoles, con evoluciones desiguales: leve alza en Andalucía (+0,1%) y Cataluña (+1,2%) y caída en la Comunitat (-1,7%). En el caso de los visitantes de fuera, Canarias lidera con el 26% del total de pernoctaciones de no residentes, por delante de Illes Balears (23,8%) y Cataluña (17,9%).

La ocupación también acompaña. En 2025 se cubrió, de media, el 61,6% de las plazas ofertadas y el fin de semana subió al 67,2%. La Isla de Mallorca fue la gran locomotora por volumen (49,5 millones de pernoctaciones), mientras que Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana encabezaron el ranking de puntos turísticos. Calvià, además, destacó por los mayores niveles de ocupación media del año.

El pulso de los mercados emisores deja otra pista del ciclo: Reino Unido y Alemania sumaron 103,6 millones de pernoctaciones (el 42,3% del total de extranjeros). Los británicos crecieron un 3,4%, pero los alemanes retrocedieron un 3,4%, en un contexto de precios al alza.

De hecho, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 5,1% de media en 2025, 1,9 puntos menos que en 2024. Y la rentabilidad siguió mejorando: la tarifa media diaria (ADR) alcanzó 127,7 euros y el RevPAR (ingreso por habitación disponible) se situó en 89,7 euros.

Crece en diciembre

Diciembre confirma el cierre en positivo: 18,5 millones de pernoctaciones (+2,9%). Canarias volvió a dominar (47,2% de las noches de no residentes), con una ocupación del 70,2% en el mes. En el puente y los fines de semana, Sur de Gran Canaria y Mogán destacaron por sus niveles de llenado.

El telón de fondo es un turismo que sigue aportando volumen y valor. El Gobierno ha avanzado un nuevo récord de 97 millones de turistas internacionales y 135.000 millones de euros de gasto en 2025. Exceltur, por su parte, apunta a que el sector mantiene tracción y encara 2026 con reservas sólidas, aunque con la presión creciente sobre la capacidad en los destinos.