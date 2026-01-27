¿Hacienda puede cobrarte impuestos por vivir en casa de tus padres? Estos son los límites según los expertos

En un contexto donde el mercado inmobiliario se ha vuelto prohibitivo, especialmente para los jóvenes, el regreso al hogar familiar o la cesión de viviendas por parte de los padres se ha convertido en una balsa de salvación. Sin embargo, en los últimos días ha saltado la alarma: ¿puede la Agencia Tributaria exigir el pago de impuestos por el simple hecho de disfrutar de una vivienda familiar de forma gratuita?

La controversia ha cobrado fuerza tras las advertencias de expertos inmobiliarios como Sergio Gutiérrez y juristas como Lucía Rodríguez Ayala. Según estos especialistas, la normativa actual (Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) establece que cualquier beneficio económico obtenido de forma gratuita puede ser considerado un hecho imponible.

El riesgo reside en lo que Hacienda denomina "donación en especie". Si un hijo reside de forma habitual, exclusiva y prolongada en una vivienda propiedad de sus padres sin pagar un alquiler, la Administración podría interpretar que existe un "ánimo de liberalidad". Según el artículo 7 del Reglamento del Impuesto, Hacienda tiene la potestad de calificar el acto según su "verdadera naturaleza", independientemente de que exista o no un contrato escrito o escritura pública.

¿Cuándo existe un riesgo real?

El abogado Andrés Millán (@lawtips) marca una línea divisoria fundamental para la tranquilidad de las familias que se encuadra en la obligación de manutención. Es decir, si el hijo es menor de edad o económicamente dependiente, los padres tienen la obligación legal de darle sustento y vivienda. En estos casos, vivir en el hogar familiar no se considera donación. El riesgo aumenta, eso sí, cuando el hijo ya no es económicamente dependiente y ocupa una segunda residencia de los padres de forma ilimitada. En este escenario, Hacienda podría reclamar el Impuesto de Donaciones, cuyas tarifas suelen ser más elevadas que las de Sucesiones en muchas comunidades autónomas.

A pesar de la interpretación técnica de la ley, el Ministerio de Hacienda ha salido al paso para calmar los ánimos. El organismo asegura que nunca se ha considerado esta situación como un riesgo fiscal y que no ha habido cambios en los criterios de actuación. Por su parte, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) es aún más tajante: califican estas informaciones de "bulo" o desinformación, asegurando que el uso de la vivienda familiar por parte de los hijos no se puede calificar como una donación a efectos prácticos en la gestión tributaria habitual.

Cómo evitar problemas con el fisco

Para aquellos que deseen blindarse ante cualquier interpretación de la administración, los expertos sugieren una solución sencilla: formalizar un contrato de alquiler. Aunque la renta sea baja, la existencia de un contrato oneroso elimina la naturaleza de "gratuidad" que requiere Hacienda para reclamar el impuesto de donaciones.