El mercado hipotecario se inclina por la hipoteca fija: comparar y negociar permite ahorrar hasta 50.000 euros

El mercado hipotecario español ha cerrado 2025 con un claro protagonista: la hipoteca a tipo fijo. En un escenario marcado por la estabilización de los tipos de interés y un euríbor más contenido, este producto se ha convertido en la opción preferida por la mayoría de los compradores de vivienda, desplazando a la hipoteca mixta a un segundo lugar y dejando a la variable en un papel casi testimonial. Así lo recoge el último Índice iAhorro, elaborado por el comparador y asesor hipotecario iAhorro, que analiza la evolución del sector entre octubre y diciembre de 2025 y repasa lo ocurrido durante el conjunto del ejercicio.

Tras varios años de volatilidad y decisiones condicionadas por la incertidumbre, el mercado ha entrado en una fase de mayor previsibilidad. “Se ha vuelto mucho más selectivo. Los bancos ajustan cada vez más las condiciones en función del perfil del cliente, y comparar y negociar es ya imprescindible para acceder a buenas condiciones”, explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro. Esta nueva etapa, añade, obliga a los compradores a planificar mejor y a analizar con detalle cada oferta antes de firmar.

No obstante, esta mayor estabilidad financiera no ha ido acompañada de un acceso más sencillo a la vivienda. El principal obstáculo sigue siendo el elevado precio de los inmuebles y la escasez de oferta, especialmente en las zonas con mayor dinamismo económico. “El encarecimiento de la vivienda obliga a aportar más ahorro inicial o a replantearse el tipo de vivienda y la zona donde comprar. Todo ello está cambiando el perfil del hipotecado y, en muchos casos, retrasando la decisión de compra”, señala Laura Martínez.

Un comprador más mayor y con más capacidad de ahorro

El informe elaborado por iAhorro refleja un retraso progresivo en la edad de compra. En 2025, la edad media de quienes firmaron una hipoteca a través del comparador se situó en los 38 años, con una mayor concentración entre los 36 y los 45. Se trata de un perfil asociado a mayor estabilidad laboral, pero también a la necesidad de acumular más recursos propios.

El ahorro medio aportado alcanzó los 97.749 euros, una cifra que continúa creciendo y que supone una barrera para muchos compradores jóvenes. “La subida de precios deja fuera a muchos compradores primerizos y explica por qué cada vez es más habitual comprar en pareja o posponer la decisión”, apunta la portavoz del comparador hipotecario. De hecho, más de la mitad de los usuarios del comparador (el 55,34%) adquieren la vivienda de forma conjunta.

Récord de firmas hipotecarias en 2025, con moderación al final del año

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a los que se hace referencia en el Índice iAhorro, la actividad hipotecaria ha sido especialmente intensa en 2025. Entre enero y noviembre se firmaron en España 463.232 hipotecas para la compra de vivienda, un 17,87% más que en el mismo periodo del año anterior y el volumen más alto desde 2010 para esos meses. Sin embargo, los últimos datos apuntan a una moderación del ritmo.

En noviembre, el crecimiento interanual fue del 12,43%, por debajo de meses anteriores. “Venimos de ejercicios muy dinámicos, en los que muchos compradores adelantaron decisiones por miedo a nuevas subidas del euríbor. Ahora el mercado se mueve con más calma y previsión, una señal de madurez”, indica Laura Martínez. El crecimiento ha sido generalizado por provincias, con con la excepción de Soria, donde la actividad cayó más de un 10%.

El precio de la vivienda sigue tensionando el mercado

El precio de la vivienda continúa siendo el gran cuello de botella. En 2025, el valor medio de las viviendas hipotecadas por los usuarios de iAhorro fue de 237.995 euros, un 5,31% más que el año anterior. Las diferencias territoriales se mantienen, con la Comunidad de Madrid, Baleares y Cataluña muy por encima de la media nacional. “Estamos ante un mercado muy heterogéneo, con desequilibrios territoriales cada vez más evidentes. En las zonas con mayor actividad económica, el acceso a la vivienda se complica incluso para compradores con perfiles solventes”, subraya Martínez.

Esta situación se refleja en el importe de los préstamos: más del 38% de las hipotecas firmadas en el último trimestre superaron los 200.000 euros, y también ha aumentado el número de operaciones por encima de los 500.000 euros.

La hipoteca fija se consolida como la opción más segura

En este contexto, la hipoteca fija se ha consolidado como la opción dominante. En 2025, casi el 58% de los usuarios de iAhorro optaron por este tipo de interés, frente al 25% del año anterior. Además, los tipos medios logrados a través de comparadores se sitúan claramente por debajo del mercado general: en noviembre, el tipo medio de las hipotecas fijas firmadas con iAhorro fue del 2,05% TIN, frente al 2,94% de media que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Noticias relacionadas

Esta diferencia, cercana a un punto porcentual, puede suponer un ahorro de hasta 50.000 euros en intereses a lo largo de 30 años para una hipoteca de 300.000 euros. “Quienes pueden acceder a una hipoteca fija cercana al 2% TIN no lo dudan, porque aporta tranquilidad y previsibilidad durante toda la vida del préstamo”, concluye Laura Martínez.