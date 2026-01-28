Si no recibes este aviso, puedes rechazar el aumento del alquiler legalmente

En España, el mercado de alquiler es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. Según el último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es el principal problema de los españoles.

El Instituto Nacional de Estadística señala que el alquiler es la forma de acceso a la vivienda para el 25% de los hogares en España. Por este motivo, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) incluye una nueva normativa para 2026.

Según la norma, el aumento del precio del alquiler debe cumplir con una serie de requisitos. De esta manera, los arrendadores deben comunicar la subida del alquiler con al menos 30 días de antelación antes de que finalice el contrato o se realice la actualización del mismo.

Requisitos necesarios

Por lo tanto, los arrendatarios tienen derecho a rechazar el aumento y mantener la renta hasta que se comunique de forma adecuada. Además, no podrá imponerse de forma automática y sin comunicación.

En este aspecto, la norma también establece mecanismos de regulación para las subidas. Los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 deben emplear el IPC para el aumento. Los posteriores a esta fecha tendrán que regirse por el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda.

Según los datos publicados, cerca de 632.000 contratos de alquiler vencerán en 2026. Es decir, 1,6 millones de inquilinos estarán en situación de negociación y renovación con sus arrendadores.

A principios de mes, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aseguró que "hay que pinchar la burbuja del alquiler y nadie podría entender que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas".

Este mes de noviembre se cerró con una subida interanual del precio del alquiler del 9,9% en España, según el último informe de precios publicado por Idealista. En este informe, Barcelona se sitúa como la capital con los alquileres más caros, alcanzando los 24 euros/m2.