El 'regalo' del IRPF a los caseros: ¿Bajará realmente tu alquiler en 2026 o es una trampa fiscal?
El Gobierno bonificará el 100% de los beneficios a los propietarios que no suban la renta, mientras endurece el control sobre habitaciones y alquileres de temporada
La crisis de la vivienda en España encara un año crítico. Con la caducidad este 2026 de más de 630.000 contratos firmados durante la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha lanzado un "salvavidas" fiscal que ya genera división: una desgravación del 100% en el IRPF para los propietarios que decidan no tocar el precio del alquiler.
La medida estrella del nuevo Real Decreto Ley busca evitar subidas que los expertos estiman entre el 30% y el 50%. Según el Gobierno, esta bonificación total "compensará" lo que los caseros dejarían de ganar si incrementaran las rentas. Sin embargo, los fiscalistas ya lanzan un aviso: la medida es regresiva.
El ahorro fiscal medio para un propietario se estima entre los 800 y 1.000 euros, una cifra que palidece frente a los 1.800 euros anuales que muchos podrían ganar con una subida de mercado. "El propietario prefiere el dinero contante y sonante que un descuento que no verá hasta la próxima primavera", advierten los expertos.
Guerra al fraude: Habitaciones y alquiler de temporada
El decreto no solo ofrece incentivos, también llega con restricciones. El Gobierno pone coto a las dos vías de escape más utilizadas para eludir la Ley de Vivienda:
- Alquiler por habitaciones: La suma de las rentas de cada cuarto no podrá superar el precio legal del contrato de la vivienda completa.
- Alquiler de temporada: Se exigirá una justificación estricta de la temporalidad (estudios o trabajo) y se establece un máximo de 9 meses de duración.
Mientras el foco está en los propietarios, muchos inquilinos están ignorando un beneficio clave: las deducciones autonómicas. Según expertos fiscales, es común confundir la deducción estatal (solo para contratos anteriores a 2015) con la autonómica, vigente para la mayoría.
En comunidades como Madrid, estas deducciones pueden superar los 1.000 euros, mientras que en Cataluña rondan los 300 euros. Si no las has aplicado desde 2021, podrías reclamar devoluciones retroactivas de hasta 900 euros.
