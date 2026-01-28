Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enigma desaparición SoniaLiquidación AztecaAsesinato SuecaCierre tienda CastellóHoguera polémica CastellónPlanes cultura y ocio
instagramlinkedin

La suculenta indemnización a un trabajador despedido por invitar a unos cruasanes tras 30 años de servicio: La justicia le da la razón

El trabajador y su gerente fueron sancionados por el hipermercado pero la jugada ha terminado saliéndoles positivamente tras denunciar el caso ante el TSJ

Imagen de recurso de unos cruasanes.

Imagen de recurso de unos cruasanes. / Archivo

Pol Langa

En Vigo pasan cosas extrañas. En plena época navideña, cabe resaltar la batalla con Badalona para tener el árbol más grande del país y sus luces son conocidas por toda España por su cantidad.

Sin embargo, en esta ocasión no tiene nada que ver con batallas políticas, sino que se trata de un trabajador de un hipermercado que ha visto cómo le plantaban en la calle por invitar a sus compañeros a unos cruasanes.

Un café con leche y un cruasán.

Un café con leche y un cruasán. / Shutterstock

Como se suele hacer en muchas empresas, el hombre quiso invitar a su cuadrilla de trabajo a un tentempié por el día de su cumpleaños y compró unas pastas que tenían un valor cercano a los 70 euros, aunque inicialmente solamente abonó poco más de 10, aunque más tarde terminaría pagando el resto.

¿Despido procedente?

Ni corta ni perezosa, la empresa decidió echarle pese a que llevaba desde 1992 de servicio por el proceso de compra incorrecto, así como también al gerente responsable del hombre afectado. La excusa fue que la normativa interna no permite hacer compras de esta manera y obliga a abonar todo el importe de la compra en el primer momento.

Un horno como el que inició todo el proceso en Vigo.

Un horno como el que inició todo el proceso en Vigo. / Fleca Iglesias

Sin embargo, el afectado decidió tomar cartas en el asunto y puso el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que consideró el despido improcedente y ahora obliga a la empresa a tomar medidas que no esperaba.

La justicia apunta que como la invitación de los cruasanes se realizó antes de la apertura del hipermercado, no existe ningún perjuicio económico ni a la imagen corporativa y no habría incurrido en ningún proceso en el que debieran echarle.

Mazo de juez.

Mazo de juez. / Pixabay

Por eso, declaró improcedente el despido y obligó a la empresa a readmitir al hombre. Además, el gerente también se ve beneficiado por la denuncia ya que la empresa ahora está obligada a pagar una importante indemnización de 105.716 euros, según recoge 'Executive Digest'.

Noticias relacionadas y más

Esta sentencia permite poner luz sobre la importancia para las empresas de tomar medidas disciplinarias acordes con el acto producido y a no usar cualquier excusa para dejar a sus trabajadores sin su sustento económico, sobre todo en aquellos casos en los que las personas llevan muchos años dando servicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones
  2. Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
  3. Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
  4. Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
  5. Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
  6. De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real
  7. Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
  8. El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre

Casi 300 firmas de padres y profesores de los CEIP Censal y Carles Salvador dicen 'no' al pipican de Sensal en Castelló

Casi 300 firmas de padres y profesores de los CEIP Censal y Carles Salvador dicen 'no' al pipican de Sensal en Castelló

Benicàssim activa el Plan Director para recuperar el Castillo de La Centinela

Benicàssim activa el Plan Director para recuperar el Castillo de La Centinela

Más de un accidente con jabalís al día en Castellón pese a disminuir la siniestralidad

Más de un accidente con jabalís al día en Castellón pese a disminuir la siniestralidad

El mercado del CD Castellón, a la espera del último 'acelerón'

El mercado del CD Castellón, a la espera del último 'acelerón'

Vila-real destinarà 2,3 milions anuals a la neteja de 72 edificis municipals

Vila-real destinarà 2,3 milions anuals a la neteja de 72 edificis municipals

Con las aulas llenas y las arcas vacías: Castellón gana alumnos sin crecer en presupuesto

Con las aulas llenas y las arcas vacías: Castellón gana alumnos sin crecer en presupuesto

Fiscalía pide absolver a un supuesto agresor sexual de una amiga de su hija en Castellón

Fiscalía pide absolver a un supuesto agresor sexual de una amiga de su hija en Castellón

Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló

Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
Tracking Pixel Contents