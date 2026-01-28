Accidente en Adamuz
Transportes anuncia que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse el 7 de febrero
El ministro Óscar Puente ha publicado en sus redes sociales que se empieza a reponer el tramo de Adamuz y calcula que el servicio vuelva en "10 días naturales"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado de que Adif ya cuenta con autorización judicial para iniciar los trabajos de reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía en el tramo afectado por el accidente de Adamuz (Córdoba). Con ese permiso, la nueva previsión pasa por reabrir la circulación en un plazo aproximado de diez días naturales.
“Hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla”, ha señalado el ministro en la red social X.
Las estimaciones iniciales situaban la reapertura el lunes 2 de febrero, pero el propio Puente ya había advertido de que la falta de autorización judicial impedía comenzar las actuaciones y acabaría retrasando la vuelta a la normalidad.
Así, si se cumplen los plazos, los trenes de alta velocidad de las tres compañías que operan en el corredor —Renfe, Iryo y Ouigo— podrían volver a circular en torno al sábado 7 de febrero después de unas tres semanas de interrupción del servicio.
Mientras tanto, Renfe ha mantenido algunas conexiones para desplazamientos considerados esenciales, combinando el trayecto con transporte en autobús en el tramo donde se produjo el accidente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- De un pueblo de Castellón a conquistar Francia: el queso de 40 euros que ya usan estrellas Michelin como Quique Dacosta
- Empeora la previsión del tiempo: nuevos avisos en Castellón
- Los constructores de Castellón, en alerta ante un nuevo impuesto europeo: 12.000 euros más por una vivienda