Mercados
La Bolsa española arranca con subidas tras la decisión de la Reserva Federal y mantiene los 17.600 puntos
ArcelorMittal, Unicaja e Indra lideran las subidas; Acerinox cae con fuerza en un inicio mixto en Europa
El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este jueves con una subida del 0,25%, lo que le permitía afianzarse por encima del nivel psicológico de los 17.600 puntos y marcar 17.652,2 enteros hacia las 9.00 horas.
La jornada viene condicionada por la reacción de los inversores a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) optó ayer, ya con las Bolsas europeas cerradas, por mantener sin cambios los tipos de interés, que siguen en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en niveles no vistos desde finales de 2022.
En paralelo, el oro al contado, considerado el activo refugio por excelencia, prolonga su fuerte avance en enero y encadena máximos casi a diario. Este jueves ha superado la cota de los 5.500 dólares y ha llegado a rozar los 5.600 dólares, con un alza del 3,3% frente al cierre de la víspera.
En el ámbito corporativo español, Grupo Dia ha informado de que cerró 2025 con unas ventas brutas bajo enseña de 7.075,5 millones de euros, un 11,2% más que en 2024 a moneda constante. En España, su facturación creció un 8,6%, hasta los 5.565,1 millones.
Dentro del selectivo, las mayores subidas en los primeros minutos se las anotaban ArcelorMittal (+2,18%), Unicaja Banco (+1,13%) e Indra (+1,1%). En el lado contrario, destacaban los descensos de Acerinox (-3,12%) y Merlin Properties (-0,63%).
Las principales plazas europeas abrían con tono dispar: París avanzaba un 0,87%, Londres un 0,58% y Milán un 0,48%, mientras que Fráncfort retrocedía un 0,76%.
En materias primas, el barril de Brent, referencia en Europa, subía un 1,31%, hasta los 68,25 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI), de Estados Unidos, repuntaba un 1,52%, hasta los 64,17 dólares.
En el mercado de divisas, el euro se situaba en 1,1980 dólares, y la rentabilidad del bono español a diez años bajaba hasta el 3,217%.
