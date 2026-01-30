Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuántos días de vacaciones te corresponden con la nueva jornada laboral

Las vacaciones anuales están estipuladas en un mínimo de 30 días naturales, pero esto podía cambiar

Roberto González

Las vacaciones son uno de los derechos fundamentales de los empleados y con el cambio por la ley que quiere reducir la jornada laboral, las dudas se multiplican. Por ley, las vacaciones anuales están estipuladas en un mínimo de 30 días naturales, es decir, 2,5 días por mes trabajado, en las que se incluyen los domingos y festivos. Los tribunales han establecido que el periodo de descanso no puede iniciarse en día festivo o inhábil.

La jornada laboral de 40 horas semanales, vigente durante décadas en España, está dando paso a un nuevo modelo. Con la futura reducción a 37,5 horas semanales, los trabajadores verán recortadas 2,5 horas cada semana. Si se extrapola esa cifra al conjunto del año, el resultado es significativo: unas 130 horas menos de trabajo, lo que equivale a 16 jornadas laborales completas, tomando como referencia una jornada estándar de ocho horas.

No obstante, la aplicación práctica de esta medida no será uniforme en todos los sectores. En ámbitos donde los turnos y la operativa diaria hacen más difícil reorganizar horarios, la reducción efectiva de horas podría no ser viable sin comprometer la actividad. Para estos casos, la normativa prevé un mecanismo compensatorio. Aquellos empleados que no puedan acogerse directamente a la nueva jornada verán recompensado su esfuerzo con días adicionales de descanso. Lo que podría traducirse en 12 días libres extra al año.

La medida busca garantizar que ningún trabajador supere el límite legal de horas, independientemente de las características de su sector. Aun así, su implementación dependerá, en gran parte, de la capacidad de control por parte de la Inspección de Trabajo y del compromiso real de las empresas.

Cambio en el registro horario

El nuevo registro horario en los trabajos ya es una realidad. Como parte de la reforma laboral que incluye la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, el Gobierno ha aprobado una serie de cambios en el control del horario de los trabajadores. Esta medida busca garantizar que las empresas cumplan con la normativa, evitando fraudes y asegurando que se respeten los límites legales de la jornada laboral.

Una de las principales novedades es que el registro de jornada será completamente digital y accesible de manera remota para la Inspección de TrabajoSeguridad Social. Además, cada trabajador recibirá un recibo detallado con las horas extra realizadas, asegurando transparencia en el cómputo y pago de estas horas.

