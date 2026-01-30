¿Te pueden echar de tu casa por los vecinos? La Ley de Propiedad Horizontal lo permite hasta 3 años
No es una multa ni una advertencia: un juez puede privarte del uso de la vivienda por afectar a la convivencia
C. Suena
Hay discusiones de vecinos que se apagan con el portazo de una puerta y otras que terminan en los tribunales. Música a todo volumen a las tres de la mañana, fiestas interminables, reformas eternas, comportamientos agresivos o actividades claramente prohibidas. Situaciones que se repiten, que desgastan a la comunidad y que, en los casos más extremos, pueden acabar con una consecuencia que muchos desconocen: quedarse sin poder usar la vivienda durante años, aunque sea de tu propiedad.
No es una exageración ni una ley nueva. Está recogido desde hace tiempo en la Ley de Propiedad Horizontal y se aplica más de lo que parece, aunque rara vez salte a los titulares.
Vivir en comunidad no es solo compartir piscina
Comprar un piso no significa tener carta blanca para hacer lo que uno quiera dentro de él. Vivir en una comunidad implica aceptar reglas no escritas, y otras muy claras, que buscan algo básico: que nadie convierta la vida de los demás en un problema constante.
La ley lo resume de forma sencilla: tu libertad termina cuando empieza la del vecino. Y cuando esa frontera se cruza de forma reiterada, el sistema deja de confiar en el diálogo y activa mecanismos más duros.
La norma que casi nadie lee… hasta que llega el conflicto
El corazón de esta cuestión está en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, un precepto que rara vez se comenta en reuniones de escalera, pero que los jueces conocen bien.
La norma prohíbe de forma expresa realizar en la vivienda actividades que:
- estén vetadas en los estatutos,
- sean dañinas para el edificio,
- resulten molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
No habla de hechos puntuales, sino de conductas repetidas, persistentes, que generan un perjuicio claro al resto de propietarios.
