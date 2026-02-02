MasOrange se alía con Starlink para probar cobertura móvil por satélites en España

MasOrange da un paso más en su estrategia de innovación tecnológica con el lanzamiento del primer proyecto piloto en España de cobertura móvil por satélite directa al teléfono, de la mano de Starlink, la red espacial de SpaceX. La prueba se desarrollará en la provincia de Valladolid y servirá para evaluar el funcionamiento del servicio conocido como 'direct to cell', que permite conectar los móviles directamente con satélites, sin necesidad de antenas terrestres intermedias.

La iniciativa sitúa a la compañía —la mayor teleco del mercado español por número de clientes— en la vanguardia de una tecnología llamada a complementar las redes tradicionales, especialmente en zonas donde la cobertura móvil es escasa o inexistente.

Satélites como torres en el espacio

El proyecto piloto, que cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, utilizará parte del espectro radioeléctrico asignado a MasOrange. La idea es sencilla en el planteamiento, pero ambiciosa en su alcance: cuando el usuario pierde la señal terrestre, el terminal se conecta automáticamente a la red satelital de Starlink.

Desde la compañía explican que los satélites actúan como auténticas torres de telefonía en el espacio, enlazadas entre sí mediante conexiones láser. El cambio de una red a otra se realiza de forma transparente para el usuario, sin necesidad de ajustes adicionales, garantizando la continuidad del servicio.

En una primera fase, el piloto permitirá enviar mensajes de texto y utilizar datos para aplicaciones habituales como WhatsApp, Google Maps o servicios SMS y MMS, una funcionalidad especialmente relevante en áreas rurales, de alta montaña o en entornos costeros.

Un salto estratégico en plena reordenación accionarial

El acuerdo con Starlink llega en un momento clave para MasOrange. El grupo francés Orange ha pactado la compra del 50% del capital que aún no controlaba de la operadora española por 4.250 millones de euros, con el objetivo de tomar el control total de la compañía en la primera mitad de 2026. La operación, todavía pendiente de cierre definitivo, marca el inicio de una nueva etapa tras la fusión de Orange España y MásMóvil en 2024.

El movimiento refuerza el papel de MasOrange como plataforma clave de crecimiento para el grupo francés en el sur de Europa. Orange, que cuenta con el Estado francés como principal accionista, ha optado por ejercer el derecho de recompra pactado en la fusión y mantener al frente del grupo a Meinrad Spenger como consejero delegado.

Innovación como hoja de ruta

Para MasOrange, la colaboración con Starlink se enmarca dentro de una estrategia de combinación de tecnologías para ampliar la conectividad. “El uso de soluciones satelitales permite enriquecer significativamente las opciones de acceso y llegar donde las redes tradicionales no pueden”, subrayan desde la compañía.

Por lo que a Starlink respecta, esta no es no es la primera en Europa, aunque sí es una de las primeras específicas con una teleco española. La operadora ucraniana Kyivstar fue la primera en Europa en lanzar comercialmente el servicio 'Starlink Direct to Cell' para sus clientes, el pasado mes de noviembre. Starlink también ha firmado acuerdos con Salt, operador suizo con una cuota de mercado del 17%, anteriormente conocido como Orange Suiza.