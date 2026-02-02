Naturgy y Moeve desafían a Repsol y entran en una guerra de descuentos en el recibo de la luz y gasolineras

La batalla comercial entre los gigantes energéticos se recrudece con nuevos descuentos cruzados en las facturas de luz y gas y en gasolineras. Naturgy y Moeve (antigua Cepsa) van al choque con Repsol, que lleva varios años creciendo con fuerza gracias a las rebajas en sus servicios de diferentes energía, y lanzan una campaña de descuentos adicionales en respuesta a su gran rival.

Moeve y Naturgy, que sellaron una alianza comercial para ofrecer ventajas a los usuarios de ambas compañías, dan ahora un paso más y concederán un regalo de 40 euros a los nuevos clientes de su ofertas multienergía hasta el próximo 1 de marzo. Los usuarios obtendrán ese saldo de 40 euros al estar dados de alta en el programa de fidelización de Moeve (Moeve Gow) y si contratan alguna de las tarifas de luz y gas de Naturgy.

Los 40 euros obtenidos podrán canjearlos los clientes tanto en los servicios contratados de luz y gas con Naturgy como en futuros repostajes y recargas eléctricas en la red de más de 1.300 estaciones de servicio de Moeve en España, alternando a voluntad el ahorro en la movilidad y en el hogar. Los clientes podrán combinar esos descuentos con los que Naturgy y Moeve ya ofrecen a los usuarios, con rebajas de hasta 30 céntimos por litro de combustible y de 15 céntimos por kilovataio hora en recargas de coches eléctricos.

Las dos energéticas sellaron su alianza el año pasado y en apenas seis meses han superado los 100.000 clientes adheridos. Además del Plan Multienergy, Moeve también ofrece la tarjeta Mastercard Moeve Gow, junto a Bankinter, con la que los usuarios pueden conseguir diez céntimos más de ahorro en cada repostaje, hasta los 40 céntimos por litro.

El 'revulsivo Repsol'

Naturgy y Moeve dan así respuesta a la estrategia comercial de Repsol, que lleva varios años creciendo con fuerza gracias las rebajas crecientes en sus gasolineras en función de los otros servicios contratados con el grupo (electricidad, gas natural o autoconsumo). Repsol está consiguiendo desafiar de manera simultánea a sus grandes rivales en los negocio de las gasolineras y también en el de la electricidad, con una ofensiva comercial en combustibles con el objetivo de captar nuevos clientes también de luz, de gas y de instalación de placas solares en viviendas.

La mayor de las petroleras españolas ha conseguido encaramarse al club de las grandes comercializadoras eléctricas de luz y de gas, gracias a una estrategia de descuentos cruzados en carburantes y carga eléctrica de entre 5 y 20 céntimos por litro en función de otros servicios contratados con la compañía, a los que se pueden restar 5 céntimos extra si se contrata un seguro de coche o del hogar a través del buscador lanzado por la compañía. Y en ocasiones calienta la batalla comercial activando promociones comerciales con las que duplica el ahorro hasta los 40 céntimos. Repsol ha lanzado también una oferta especial el mes pasado con la que ofrece un descuento de 50 euros a los nuevos clientes de una tarifa eléctrica que garantiza el mismo precio de luz durante cinco años, y que pueden canjearse en gasolineras o en otras facturas energéticas.