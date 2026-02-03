12 o 14 pagas: cómo elegir qué te conviene más y por qué “cobrar antes” puede ser una ventaja

Elegir entre cobrar el salario en 12 o en 14 pagas es una de las dudas más habituales al firmar un contrato. Aunque suele presentarse como una decisión importante, los especialistas coinciden en una idea clave: el sueldo anual no cambia. “No hay una opción universalmente mejor, porque a efectos de salario anual no cambia nada, el trabajador cobra lo mismo”, explica Andrea Morales, experta en finanzas personales de HelpMyCash.

La diferencia, según Morales, está exclusivamente en cómo se distribuye el dinero. Con 12 pagas, el salario se prorratea y se cobra más cada mes; con 14, la empresa retiene una parte para abonarla después en dos pagas extra, normalmente en verano y en Navidad. En ambos casos, el total anual es el mismo, pero la percepción de liquidez mensual puede variar y condicionar la forma de organizar el gasto.

También desde el punto de vista fiscal, la modalidad no altera lo esencial. Morales recuerda que el número de pagas no afecta al IRPF total: Hacienda calcula el impuesto en función del salario bruto anual y la situación personal. Lo que puede cambiar es el reparto de la retención en cada nómina, pero el resultado final del año es idéntico.

Cobrar en 12 pagas suele beneficiar, según la experta, a quienes tienen control de sus finanzas y saben planificar. Disponer antes del dinero “es una ventaja solo si sabes qué hacer con él”, afirma Morales, que apunta a opciones como cuentas remuneradas, depósitos o inversión periódica. Además, considera que puede ser especialmente útil para personas con ingresos bajos, ahorradores constantes o quienes tienen deudas caras y prefieren amortizar antes para reducir intereses.

En cambio, las 14 pagas funcionan para muchas personas como una herramienta de gestión emocional. Morales lo define como un “ahorro forzoso”: el dinero se acumula sin tocarse y llega de golpe. Eso sí, advierte de que pierde sentido si las pagas extra se gastan sin planificación o se usan para cubrir gastos básicos, lo que indicaría que el presupuesto mensual está demasiado ajustado.

La versión de Andrés Millán

El abogado Andrés Millán, conocido en redes como LawTips, insiste en que el cómputo anual “por ley tiene que ser exactamente el mismo” se cobre en 12 o en 14. En un ejemplo con 24.000 euros anuales, explica que en 12 pagas serían 2.000 euros mensuales, mientras que en 14 se cobraría menos cada mes y se compensaría con las extras. Para Millán, en la práctica esto supone “dejar más dinero en la empresa para cobrarlo más tarde”.

Ambos enfoques apuntan a la misma conclusión: no se trata de ganar más, sino de cómo se gestiona el dinero. Morales subraya que la decisión depende del perfil y de la capacidad de planificación, mientras que Millán defiende que cuanto antes se cobre, mejor, especialmente si se tiene “el mínimo conocimiento financiero” para administrar ese capital. En cualquier caso, el salario anual no cambia: lo que cambia es la estrategia con el que cada trabajador organiza sus ingresos.