España marca un nuevo récord histórico de turistas internacionales en 2025: 96,8 millones y 134.712 millones de euros gastados

No por previsible es menos meritorio. Un año más, España bate un nuevo récord de llegadas y gasto de turistas internacionales con 96,77 millones de visitantes y 134.712 millones de euros en 2025, según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 3 millones más de turistas extranjeros y 8.500 millones más de desembolso que durante el año anterior y se explican, principalmente, por el incremento en el volumen de turistas procedentes de Reino Unido, el principal país emisor a España, así como por el buen desempeño desde otras geografías como el Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Portugal o Irlanda.

En concreto, España registró 600.000 turistas británicos más en 2025 que en 2024, hasta un total de 19 millones, mientras que tanto Estados Unidos como el resto de países de América elevaron su contribución conjunta hasta los 9,7 millones de turistas, 400.000 visitantes más que un año antes. A esto se suman los más de 1,6 millones de turistas de Italia, Países Bajos, Portugal, Irlanda y otros países de Europa, que compensaron el peor desempeño de Francia y Alemania, segundo y tercer mercados emisores más importantes, cuyos visitantes se vieron condicionados por la mala situación económica en estas regiones.

El sector turístico se encuentra en un proceso de desaceleración de los ritmos de crecimiento, después de que tras la pandemia el número de visitantes creciera a doble dígito. En los cuatro primeros meses del año, España espera la llegada de 26 millones de visitantes internacionales, un 3,7% más que en 2025, así como 35.000 millones de euros, con un alza del 2,6%. En 2024 España recibió en el mismo periodo un 7,1% más turistas que el año anterior, mientras el gasto asociado avanzó en un 9,3%.

En diciembre también se observó una tendencia hacia una ralentización del progreso, con la llegada de 5,3 millones de turistas internacionales (un 0,42% más que en diciembre de 2024), que generaron un gasto total superior a los 8.000 millones de euros (un 5,5% más que el año anterior).

El gasto crece por encima de las llegadas

Los datos acumulados, avanzados por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, hace unas semanas suponen que el ritmo de crecimiento del gasto (6,8%) duplica al de llegadas (3,4%). El Ministerio ha defendido este lunes en un comunicado que las cifras se alinean con su apuesta por "la transformación del modelo turístico, más sostenible y basado en el viejo mantra de priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta".

En este sentido, el aumento del gasto por encima del crecimiento de las llegadas queda patente con el reposicionamiento de los hoteles hacia establecimientos de mayor categoría, así como por el gasto de los turistas de fuera de la Unión Europea (incluido Reino Unido), que tienen un gasto medio superior (1.661 euros) al gasto medio (1.392 euros) y solo comparable al de los visitantes de los Países Nórdicos (1.617 euros). De hecho, si el 83% de los turistas que llegaron a España fueron europeos, su gasto apenas supone el 51% del total.

Cataluña, la comunidad más visitada

Cataluña vuelve a repetir, un año más, como la comunidad más visitada en 2025, puesto que solo abandonó en 2021 debido a la pandemia (entonces Baleares superó a la región catalana). La comunidad recibió 20 millones de turistas el año pasado y un alza del 0,6%, respecto al mismo periodo del año anterior. Pero sí pierde peso sobre el total, pues si antes de la pandemia solía recibir a uno de cada cuatro turistas que llegaban a España, en los últimos años acoge a uno de cada cinco.

Después de Cataluña, Baleares (15,7 millones y un 2,6% más) y Canarias (15,7 millones, un 3% más) fueron las regiones que recibieron más visitantes. La del sureste peninsular fue también la que mayor gasto total registró en 2025 (con 24.807 millones, un 4,5% más que en 2024), un 18% del total; seguida muy de cerca de Canarias (con 24.431 millones y un aumento del 6,8%) y Baleares (con 21.058 millones, un 5,2% más).