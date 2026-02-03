La OCU lo deja claro: Estas son las horas clave para pagar menos luz con la cocina, lavadora y ducha

En un contexto de subidas sostenidas de los suministros, cada vez más hogares buscan fórmulas realistas para rebajar la factura sin renunciar al confort. El asesor financiero y experto en consumo energético Iván Terrón ha popularizado en redes una recomendación sencilla: aprovechar las cuatro horas del día con precios más bajos de electricidad para concentrar tareas que consumen mucha energía, como cocinar, poner lavadoras o ducharse. La idea no es ahorrar en un solo aparato, sino organizar el consumo para que coincida con los momentos en los que el kilovatio hora (kWh) cuesta menos.

La clave está en entender cómo se comportan los precios según la tarifa. En la modalidad regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), el día se divide en tres franjas: horas punta (las más caras, generalmente de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00), horas llanas (precio intermedio) y horas valle (las más baratas), que suelen ir desde medianoche hasta primera hora de la mañana, además de incluir fines de semana y festivos. Por eso, trasladar consumos intensivos a las horas valle puede marcar una diferencia notable, siempre que la rutina familiar lo permita.

Para identificar con precisión qué horas convienen cada día, los consumidores pueden consultar plataformas que publican los precios hora a hora. Entre ellas, el sistema oficial ESIOS de Red Eléctrica de España o comparadores privados que actualizan la información con datos reales. Esta planificación diaria cobra especial importancia en hogares con tarifa variable, donde el coste puede cambiar de forma significativa en función del mercado mayorista.

Más allá de ajustar horarios, la OCU recuerda que una parte importante del recibo se decide incluso antes de encender un electrodoméstico: la potencia contratada. Cada 1 kW de potencia supone como mínimo casi 35 euros al año, y puede ser más según la tarifa. Si en casa nunca “salta” el ICP (el control integrado en los contadores actuales), es posible que se esté pagando por una potencia superior a la necesaria. Los contadores, además, permiten consultar los picos máximos registrados durante los últimos 12 meses, tanto en horario punta como valle, un dato útil para decidir si conviene ajustar.

La organización de la potencia también importa: según OCU, suele ser más interesante ajustar lo máximo posible la potencia punta, mientras que la potencia valle —con un coste muy reducido en la mayoría de casos— no suele compensar bajarla. Este margen permite, además, que si con el tiempo se necesita subir potencia, pueda hacerse sin grandes complicaciones siempre que el nuevo valor sea igual o inferior al que ya se tenga en el tramo valle.

En paralelo, hay hábitos cotidianos que ayudan a recortar el consumo sin grandes esfuerzos. OCU recomienda usar programas de baja temperatura (los modos ECO del lavavajillas o lavar ropa a 40 ºC) porque calentar el agua es lo que más energía consume, y esa elección puede traducirse en un ahorro del 40% en luz. También aconseja cuidar la ubicación y el uso del frigorífico y congelador (lejos de fuentes de calor, con espacio alrededor y sin introducir alimentos calientes), aprovechar el calor residual apagando antes el horno o las placas, y mantener los aparatos limpios para mejorar su eficiencia.

Otra fuga silenciosa de dinero es el “stand by”. Apagar del todo la televisión, el ordenador, cargadores o equipos de música puede recortar en torno a un 10% el consumo energético, lo que en un hogar medio de 3.500 kWh al año supone más de 50 euros anuales. A esto se suma una advertencia práctica: desconfiar de llamadas comerciales agresivas que prometen descuentos o “correcciones” de factura, ya que muchas veces esconden cambios de tarifa poco favorables.