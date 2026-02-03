Óscar Puente deja la puerta abierta a retrasos en la restitución de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dejó la puerta abierta a que se produzcan nuevos retrasos en la restitución de la circulación de alta velocidad en la línea que conecta Madrid y Andalucía. "Para finalizar la reposición completa, queda por ejecutar en la parte de energía el tendido de los conductores de catenaria. Estos trabajos dependen de la disponibilidad de vía ya restituida y avanzarán en cuanto finalicen las actuaciones de infraestructura actualmente en curso", señaló este martes en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados.

Puente explicó que, "dado el grado de afección de la infraestructura, la compleja climatología de estos días y la necesidad de realizar después las pruebas por las empresas ferroviarias, aún no es posible facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad". El ministro ha recordado que la semana pasada ya empezaron las primeras obras de emergencia después de recibir la autorización judicial. Consultados más en concreto sobre una fecha exacta, fuentes del Ministerio aseguran que se recuperará la circulación "cuando se pueda".

"Desde el pasado día 18, una vez finalizadas las labores de rescate, Adif mantiene un operativo permanente para restituir la infraestructura afectada. Así, tras la retirada de los trenes Alvia e Iryo y el despeje completo del área, las primeras actuaciones se han centrado en el saneamiento de la explanación y en la retirada de los elementos de superestructura dañados. A partir del 24 de enero se comenzó el desmontaje progresivo de la vía y el tratamiento del balasto, con el acopio de más de 2.400 traviesas nuevas destinadas a la reposición", añadió el director de la cartera.

Por otro lado, el ministro de Transportes ha confirmado que están "muy avanzadas" las actuaciones en el ámbito de la electrificación mientras la restitución estructural de la Línea Aérea de Contacto se encuentra "prácticamente concluida", tras haberse completado el izado y hormigonado de los doce apoyos dañados, diez en la vía 1 y dos en la vía 2, además de la reconstrucción de ménsulas y la reposición del cable de guarda en ambas vías.

Entrega de la documentación a los investigadores

Óscar Puente confirmó que el Ministerio de Transportes ya ha remitido "determinada información solicitada" por la Guardia Civil y el juzgado encargado de la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero y que causó 47 víctimas mortales por el descarrilamiento de un tren Iryo y su colisión con otro de Renfe. Adicionalmente, Puente ha confirmado "están remitiendo" a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la información que este organismo les ha pedido "a la mayor celeridad posible". Este organismo ha sido el que ha señalado a una ruptura en la vía como el causante del fatal accidente.

"Como Ministerio, nuestra labor aquí es única y exclusivamente la de dar soporte logístico, por así decirlo, a sus requerimientos", matizó Óscar Puente. Adicionalmente, el ministro ha apuntado que, de acuerdo con las disposiciones legales, las empresas ferroviarias, en este caso Adif, Renfe e Iryo, deberán también redactar el correspondiente informe de la investigación.

El ministro de Transportes ha mantenido que es esencial que se sepa la verdad sobre el accidente. "Por encima de cualquier otra consideración, el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento completo de lo sucedido. Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario", concluyó en su primera intervención en la Cámara Baja, donde acudió después de comparecer la semana pasada durante siete horas en un Pleno del Senado. Aunque el Gobierno pidió comparecer también en sesión plenaria en el Congreso, finalmente no ha sido así, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hará el próximo 11 de febrero.