Óscar Puente se reúne con los sindicatos para desconvocar la huelga de maquinistas tras semanas de caos ferroviario

Negociación a contrarreloj. El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, se ha reunido este miércoles con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) para intentar frenar la huelga de los maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) y evitar otro parón de tráfico ferroviario en medio de semanas de tensión en el ferrocarril. Corre el reloj para el Ministerio de Transportes sindicatos han convocado una huelga del transporte entre los días 9, 10 y 11 de febrero. El descontento de los maquinistas surge en un momento de tensión para toda la red con Rodalies bajo presión y con incógnitas sobre la fecha de reapertura de la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía.

En la reunión también han estado presente altos cargos de Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el gestor ferroviario. Entre ellos, el presidente de Adif, Pedro Marco, junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el director de recursos humanos de Renfe, Lucas Calzado. En la reunión, también asiste de forma telemática el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]