El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
Algo que muy pocas personas conocen y de lo que se pueden aprovechar
Benito Domínguez
Siempre se ha pensado que, si eres ama o amo de casa, no tienes derecho a una pensión de jubilación. Pero, al menos en España, eso no es cierto. Puedes considerarlo como un regalo de la Seguridad Social o como algo de justicia, pero cuando una ama de casa haya cumplido los 65 años puede cobrar más de 700 euros mensuales.
Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos, como tener 65 años o más, haber residido en España diez años, siendo al menos dos de ellos consecutivos y previos a la solicitud de esta pensión, además de carecer de ingresos propios suficientes. Esto es, no superar el límite establecido anualmente que en 20025 era de 7.905,80 euros anuales para personas que viven solas. En el caso de que haya más convivientes, este número se incrementa.
¿Y cuánto voy a cobrar? Pues en 2026 se establece que esta pensión no contributiva de jubilación puede ascender a 8.803,20 euros anuales que se pagan en 14 pagas (una por mes y dos extraordinarias), es decir, que saldría a más de 700 euros mensuales.
Tienes que tener en cuenta, además, que estas pensiones son gestionadas por las comunidades autónomas.
Pensión contributiva
Asimismo, si has cotizado 15 años, siendo al menos dos de ellos en los últimos quince años, puedes acceder a la pensión contributiva.
