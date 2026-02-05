Cómo evitar que Hacienda te multe por dejarle un piso a tu hijo gratis: Esto dicen los expertos

El encarecimiento de la vivienda ha convertido en una situación habitual que muchos hijos, incluso adultos, vivan con sus padres o utilicen una vivienda familiar sin pagar alquiler. Aunque esta realidad genera inquietud, la normativa fiscal es clara en lo esencial: vivir gratis en casa de los padres no supone, por sí mismo, un problema con Hacienda. Eso sí, existen matices importantes que conviene conocer para evitar sorpresas.

La clave está en distinguir los distintos escenarios. No es lo mismo convivir con los padres en la vivienda habitual que residir de forma independiente en una segunda residencia de su propiedad. Tal y como explican expertos en fiscalidad, confundir estas situaciones es el origen de la mayoría de dudas.

Cuando el hijo vive en la vivienda habitual de los padres, no existe ningún conflicto fiscal. Esta convivencia se enmarca dentro del deber legal de alimentos recogido en el Código Civil, por el que los progenitores deben proporcionar sustento y alojamiento a los hijos que dependen económicamente de ellos. Al no tratarse de una liberalidad ni de una transmisión patrimonial, no hay impuestos que declarar ni para padres ni para hijos.

El escenario cambia cuando los padres permiten que su hijo viva gratis en una vivienda distinta de la habitual, como un piso vacío o una segunda residencia. En estos casos, aunque no exista alquiler ni ingresos reales, la normativa del IRPF obliga a los propietarios a imputarse rentas inmobiliarias. Se trata de un rendimiento teórico calculado como un porcentaje del valor catastral del inmueble, generalmente entre el 1,1% y el 2%, exactamente igual que ocurre con cualquier vivienda no alquilada.

Esta obligación recae exclusivamente sobre los padres como titulares del inmueble. El hijo que reside en la vivienda no debe declarar nada por el hecho de vivir allí, siempre que no obtenga rendimientos económicos. Sin embargo, si esa imputación no se declara, Hacienda puede regularizar la situación y reclamar las cantidades correspondientes de ejercicios anteriores.

El peligro de los gastos compartidos y la "onerosidad"

La llamada “presunción de onerosidad”, recogida en el artículo 6.5 de la Ley del IRPF, es un elemento clave. La Administración presume que toda cesión de un bien tiene un precio. Por eso, si no se acredita que la cesión es gratuita, Hacienda podría interpretar que existe un alquiler encubierto.

Un detalle crítico en este punto son los gastos de la vivienda. Si el hijo, para "ayudar", comienza a pagar el IBI, la tasa de basuras o la comunidad de vecinos (gastos que legalmente corresponden al propietario), Hacienda podría considerar que esos pagos constituyen una renta en especie. En ese caso, la gratuidad desaparece a ojos del fisco y los padres se verían obligados a declarar esos importes como ingresos de capital inmobiliario, perdiendo las ventajas de la simple imputación de rentas.

Cómo protegerse: el contrato de comodato

Para evitar riesgos, los fiscalistas recomiendan documentar la cesión del inmueble. La fórmula más habitual es el contrato de comodato, que deja constancia de que el hijo vive en la vivienda por mera tolerancia de los padres y sin pagar renta alguna. Este documento sirve como prueba frente a una posible comprobación y aclara que la asunción de suministros (luz, agua, internet) por parte del hijo no constituye un pago de alquiler, sino un gasto de consumo personal.

La normativa también contempla supuestos más complejos. El uso gratuito, exclusivo y prolongado de una vivienda podría llegar a considerarse una donación del derecho de uso si la Administración aprecia un beneficio económico claro y ausencia total de contraprestación. En ese caso, la Hacienda autonómica podría exigir al hijo el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aunque en la práctica estos casos suelen centrarse en inmuebles de elevado valor.