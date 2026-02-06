Alarma total con Bitcoin: cae un 50% en solo 4 meses y los analistas advierten de que "podría perder el 90% de su valor"

El mercado de las criptomonedas atraviesa un momento crítico. Tras alcanzar un máximo histórico de 126.500 dólares en octubre de 2025, Bitcoin (BTC) ha entrado en una espiral bajista que lo ha llevado a perder la mitad de su valor en apenas cuatro meses.

Este desplome, que sitúa a la divisa digital en el entorno de los 60.000 y 70.000 dólares, parece marcar el fin del denominado "efecto Trump", un optimismo regulatorio que el mercado ya no parece estar dispuesto a pagar por adelantado. De hecho, las otras principales criptos (Ethereum, XRP, Solana...) también acumulan pérdidas superiores al 20%.

¿Por qué está cayendo el bitcoin ahora?

La situación actual responde a una "tormenta perfecta". Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, señala que el relevo en la Fed y la caída de las tecnológicas han empujado a los inversores hacia posiciones defensivas (risk-off). Según Vega, el mercado ha "pinchado" la narrativa de una regulación rápida prometida por Trump al atascarse el calendario político.

En esta misma línea, Albert Salvany, analista de Learning Heroes, afirma que vivimos un "cambio de paradigma total". El bitcoin ha dejado de ser un activo de garantía para ser "el activo de mayor riesgo dentro de las carteras", debido a la entrada de inversores profesionales vía ETFs que lo tratan como una inversión tradicional más.

¿Hacia dónde va el precio?

Para Josep Pocalles, analista de mercados en TradingView, Bitcoin está sufriendo el impacto de una venta global de activos de riesgo. Pocalles destaca que la zona entre los 60.000 y 68.000 dólares es un soporte clave.

Además, la expiración de grandes contratos de opciones y la rotación de capital dentro del mercado podrían aportar volatilidad adicional, tanto al alza como a la baja en el corto plazo.

Oscilación del precio del bitcoin entre 2020 y 2025 / TRAIDINGVIEW

Por su parte, Simon Peters, analista de eToro, añade que las tensiones geopolíticas y las malas previsiones de beneficios tecnológicos han forzado la liquidación de posiciones apalancadas, acelerando la caída libre. Peters recomienda vigilar la media móvil de 200 semanas, que históricamente ha servido de suelo en crisis anteriores (2018, 2020 y 2022).

Posible caída de hasta un 90%

Aunque muchos inversores buscan señales de rebote, algunos analistas mantienen proyecciones pesimistas. Michel Saugné, director de inversiones (CIO) de La Financière de l’Échiquier, ha planteado la hipótesis de que el bitcoin podría perder hasta el 90% de su valor en 2026, señalando que las oportunidades reales podrían estar ahora en la tokenización de activos.

Por otro lado, los flujos de los ETFs de bitcoin al contado (que inicialmente impulsaron el precio) registran ahora salidas récord de capital, reduciendo drásticamente la demanda institucional. Se especula, aunque sin confirmación oficial, BlackRock acaba de vender 510 millones de dólares en Bitcoin.

Sin embargo, desde la industria mantienen la calma. Javier García de la Torre, director de Binance España, recuerda que hace seis años el bitcoin valía 9.600 dólares, por lo que su valor se ha multiplicado por siete pese a las correcciones actuales.

Para los inversores, el consejo de los expertos es claro: evitar el apalancamiento excesivo y entender que el BTC ahora se mueve al ritmo de Wall Street.