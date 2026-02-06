El Dow Jones alcanza por primera vez en su historia el récord de los 50.000 puntos

La bolsa en Estados Unidos acaba de convertirse en testigo de un hecho histórico. El Dow Jones, el segundo índice bursátil más antiguo del país, acaba de alcanzar por primera vez en su historia los 50.000 puntos. Este hito se ha cumplido a las 14:30 en horario de Nueva York, donde el selectivo cotiza junto al Nasdaq y al S&P500, entre otros índices, en Wall Street. Así, el selectivo acumula un alza del 4% en 2026, muy superior a la del Nasdaq (-1,13%) o el S&P500 (+0,88%).

El presidente de EEUU, Donald Trump, no ha tardado en hacerse eco del hito en su red social, TruthSocial. "ENHORABUENA, AMÉRICA", han sido las palabras del magnate neoyorquino. Lo cierto es que gran parte del avance experimentado hoy por el índice, del 2,20% al momento en el que ha logrado la cifra récord, se debe al avance de varias de sus empresas más importantes. El banco Goldman Sachs es la compañía con mayor peso en el índice, con un 11,44%, y este viernes ganaba un 4,27%. El histórico banco acumula un alza del 31% en los últimos seis meses.

Otra de las compañías con mayor ponderación en el índice es el fabricante de maquinaria Caterpillar, el mayor del mundo en el segmento de la construcción y equipos de minería. La empresa acumula un 8,89% del Dow, y sus acciones se revalorizaban hoy un 6,49%, siendo el segundo valor que más ganaba en la jornada. En los últimos seis meses, la empresa se ha revalorizado un 85%.

Diversificación más allá de la IA

Según el analista Manuel Pinto, de XTB, el histórico hito se debe principalmente a la rotación actual del mercado. "Los estímulos monetarios, fiscales, los recortes de tipos, la resiliencia económica, el aumento de la deuda o la liquidez y el impulso que la productividad que la IA generará en las compañías fuera de las big tech son argumentos suficientes para justificar esta idea. Esta diversificación entre diferentes sectores es lo que ha propiciado que desde el arranque de año lo haga mejor que el Nasdaq 100 o el S&P 500", apunta el analista.

El selectivo estadounidense ha logrado rebasar los 50.000 puntos con 29 de las 30 compañías que lo conforman cotizando en verde. Amazon es el único valor que perdía enteros al momento de los 50.000 puntos, con una caída del 6,84% tras presentar sus resultados de 2025. La compañía presidida por Jeff Bezos ganó 65.854 millones de euros durante el año pasado, un 31% más, pero su caída en bolsa se debe a las dudas crecientes entre los inversores sobre el futuro de la IA, industria en la que Amazon se está convirtiendo en un actor clave.

Pese a la caída, Amazon no acumula un porcentaje muy elevado del Dow, colocándose en decimoctava posición con un 2,55% del índice. Otra compañía que acumula un porcentaje similar es Nvidia, el fabricante de chips que lidera la revolución de la Inteligencia Artificial (IA). La empresa dirigida por Jensen Huang experimentaba hoy en los mercados un avance significativo que la llevaba a ganar un 7,24%, tras días de caídas en las tecnológicas vinculadas a la IA. El gigante presentará sus resultados el próximo 24 de febrero.

Una diferencia clave

Nvidia es la compañía más grande del mundo por capitalización bursátil, actualmente situada en los 4,50 billones de dólares. En el S&P500, la compañía acumula un 7,6% de peso, pero en el Dow Jones es mucho menor. Pinto explica que esta diferencia se debe a que en el Dow Jones, las acciones se ponderan por precio.

"Las variaciones en las acciones de mayor precio tienen un mayor impacto en el nivel del índice que las variaciones en los precios de las acciones de menor precio. Esto significa que Nvidia representa solo el 2,3% porque sus acciones cotizan a un precio inferior al de Johnson & Johnson", detalla el analista. El título de Goldman Sachs, la empresa más grande del índice, vale 928,66 dólares.

Empresas históricas

En el Dow cotizan también empresas históricas de EEUU: tecnológicas como Microsoft o Apple, gigantes de la alimentación como Coca-Cola o McDonald's o financieras como American Express y, Visa conforman una lista de treinta selectas empresas, que cuenta con la presencia del mayor banco del país, JPMorgan Chase. La petrolera Chevron, el gigante de las grandes superficies Walmart, Nike o la teleco Verizon son algunas más de las históricas compañías que conforman el Dow Jones, que fue fundado el 26 de mayo de 1896, hace 129 años, por el magnate de los medios de comunicación Charles Henry Dow, fundador del 'Wall Street Journal'.

Los analistas estadounidenses, por su parte, descartan de plano que el Dow Jones detenga su embestida. "El Dow podría alcanzar los 70.000 puntos a finales de la década en un escenario de «los rugientes años 2020», en el que la economía estadounidense continúa expandiéndose durante todo el periodo", ha afirmado el analista Ed Yardeni.